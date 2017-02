Escribá quita hierro a la polémica arbitral

La polémica arbitral del pasado domingo en el Estadio de la Cerámica y la posterior escena con los colegiados saliendo con bolsas y regalos del Real Madrid ha generado numerosos comentarios y críticas hacia el colectivo arbitral. A pesar de ello, el entrenador del Villarreal Club de Fútbol, Fran Escribá, no ha querido entrar en la polémica y ha defendido el respeto a los árbitros y sus decisiones en los partidos.

Dos días después del encuentro entre el submarino y el Real Madrid, todavía colean comentarios acerca de dos asuntos que marcaron tanto el propio partido como el momento posterior al mismo.

Por un lado, el entrenador amarillo ha hablado en la rueda de prensa previa al partido contra el At Osasuna del error arbitral en el penalti por mano de Bruno Soriano. "Creo que en todos los partidos tanto entrenadores, jugadores como árbitros nos equivocamos y esos errores deberían quedar ahí, aunque entiendo que la polémica es parte del mundo en el que nos movemos. Y en mi caso particular, he de asumir la sanción por protestar las decisiones en el momento en que se produjeron."

En este sentido, Escribà ha pedido máximo respeto para los árbitros y para Gil Manzano. "El día que Gil Manzano me vuelva a pitar estoy seguro que tratará de hacerlo lo mejor posible aunque pueda cometer errores como los cometo yo. Todo lo que está fuera de eso para mí es ruido y sobra."

Sin embargo, el entrenador del Villarreal CF ha reconocido que el hecho de que los colegiados salieran del campo con bolsas del Real Madrid no es lo más ético. "Es una pequeña torpeza. Pero insisto en que por nuestra parte no hay ninguna insinuación de que por ese regalo se pueda modificar la actitud de los árbitros".

Por último Escribà ha asegurado no tener constancia ni él, ni el club, de que el Comité de Árbitros vaya a sancionarlos por las declaraciones del presidente, Fernando Roig, ni cree que esto vaya a tener repercusiones en arbitrajes futuros.

