El club reconoce el despido improcedente de Arturo y Alberto Ramos

Esta mañana ha tenido lugar el juicio entre el Club Deportivo Castellón y los ex jugadores albinegros Alberto Ramos y Arturo Navarro después de que el club decidiera unilateralmente despedir a estos dos futbolistas y a Borja Gómez el pasado mes de noviembre, sin explicaciones y sin conocimiento de causa por parte del entrenador.

Ambos han pasado por los micrófonos de SER Deportivos Castellón.

Por otro lado, el grupo empresarial chino LEDUS, grupo que se dedica a la iluminación LED, y que controla el Sochoux francés, es el último invento de David Cruz para colocar el Castellón y seguir viviendo a costa del club un tiempo más.

Ya lo venimos explicando desde la semana pasada, Cruz, pese a tener encima de la mesa el OK del grupo de Pablo Hernández y Dealbert a sus condiciones para comprar el Castellón, pretende que sea el grupo LEDUS quien lo adquiera y parece haber llegado también a un principio de acuerdo con ellos.

Por eso le ha trasladado al ayuntamiento esta posibilidad, pero ya os venimos contando que el ayuntamiento, como todos los seguidores albinegros no se fian de que un grupo chino quiera adquirir un club de tercera, con casi 5 millones de euros de deuda y sin patrimonio así porque sí. Vaya que como decía Alberto Ramos, suena a chino de entrada y a tapadera para David Cruz.

Estoy seguro de que el ayuntamiento, que todavía no se ha reunido con su representante, el agente de jugadores Domingo Sevillano, moverá sus hilos para que esta historia no vaya adelante, porque desde luego no es la historia que ahora mismo quiere la afición

