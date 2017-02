Pepe Mel: "Al Dépor no se le puede decir que no"

Pepe Mel ya pilota la nave del Deportivo. A partir de las cinco de la tarde dirigirá su primer entrenamiento, consciente del poco margen de maniobra para afrontar su debut el jueves ante el Atlético. "Para nosotros siempre será viernes", explicó, debido a los tres partidos que tiene por delante el Dépor en la próxima semana.

El entrenador madrileño llega al Deportivo el día de su cumpleaños, algo que provocó la primera broma ante los micros: "mi mujer me preguntó si quería otra corbata de regalo y yo le pedí un buen equipo. El Dépor lo ha hecho posible". Pepe Mel fue contundente explicando el porqué de su llegada a A Coruña, "al Dépor no se le puede decir que no", disipando además las dudas sobre la idoneidad del momento dada la crisis del equipo "peor es estar en el paro".

El nuevo técnico blanquiazul es consciente del poco tiempo que tendrá para trbajar conceptos tácticos sobre el césped, con menos de cinco entrenamientos para afrontar tres partidos. Por eso se centra en el trabajo psicológico con el plantel, priorizando que los jugadores "recuperen la alegría", un aspecto necesario para jugar bien y que acaba por enganchar al aficionado. Desea que también "recuperen la confianza", porque considera que "son muy buenos futbolistas, en verdad lo creo, son buenos ellos y sus compañeros". Una idea esta última que repitió en varias ocasiones. "El Dépor necesita ganar partidos y me toca a mí amoldarme a lo que tengo".

