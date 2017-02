Ciudadanos pide la unión litoral de Motril y Salobreña

La agrupación de Ciudadanos Motril y el grupo local de Ciudadanos Salobreña impulsarán la unión de Playa Granada con Salobreña mediante la terminación de la carretera que une el puente entre ambos puntos, claves ambos en la geografía de la Costa Tropical. Así lo han anunciado los portavoces de ambas formaciones, Lola Sánchez y Plácido Leyva, quienes han avanzado la petición que realizarán en la Diputación Provincial de Granada sus dos diputados, Raúl Fernández y Francisco Rodríguez Ríos.

"La finalización de dicha obra significaría dar un nuevo impulso económico y al desarrollo turístico de la zona para ambos municipios, además de darle utilidad a una infraestructura como es el puente de Salobreña que lleva años parada y que se está deteriorando sin ningún beneficio como ocurre también con la Presa de Rules, siempre por la impasibilidad y silencio de PP y PSOE teniendo representantes locales en todas las instituciones durante más de 30 años", ha asegurado la portavoz de Cs Motril.

Según ha recordado Sánchez, fue en el año 1985 cuando se ideó la obra de unión de Salobreña con Playa Granada, un proyecto que no comenzó hasta 2001 y que se prolongó hasta 2003, aunque hubo que esperar a 2007 para que el puente de unión entre ambos municipios pudiese abrirse al tráfico debido a "un conjunto de incumplimientos y de infortunios de PP y PSOE que han ido retrasando esta útil conexión entre ambas localidades". La falta de presupuesto, las modificaciones del proyecto y el corrimiento de un pilar fueron demorando su estreno. En 2003, la Diputación Provincial terminó la obra pero el puente no tenía conexiones, por lo que no tenía ninguna utilidad.

Actualmente, según ha señalado el portavoz de Cs Salobreña, los visitantes y vecinos de la zona tienen que atravesar varios caminos rurales para llegar a Motril, algo que mejoraría notablemente con la finalización de esta carretera, ya que "sería un trayecto más útil para el tránsito de vehículos y personas": "Hace catorce años que el Puente del Guadalfeo tendría que haber entrado en funcionamiento. Fue ideado como la conexión rápida y alternativa entre Motril y Salobreña para evitar la carretera Nacional 340. El que aún no esté en marcha significa que aún no se ha solucionado ninguno de los problemas por los que se construyó".

Sánchez y Leyva han destacado la necesidad de que todos los municipios de la Costa Tropical trabajen "juntos y unidos para el desarrollo y despegue económico de la zona": "Ciudadanos es un partido que se destaca por ser útil y desbloquear problemas históricos. Trabajaremos conjuntamente con nuestros diputados provinciales para que la finalización de las conexiones del puente que unirá la playa de Salobreña y Motril sea una realidad lo antes posible".

