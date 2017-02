Al Jerez Industrial se le ha complicado mucho el ascenso a División de Honor. El domingo volvió a dilapidar gran parte de sus opciones, esta vez en casa y ante el Jédula

En los dos últimos encuentros han sumado dos puntos y el entrenador jerezano, Jesús Mendoza, no esconde la realidad y es que "hemos tirado cuatro puntos en los dos últimos partidos, No estuvimos nada acertados en muchas facetas del juego, no tuvimos las ideas claras y cuando perdíamos el balón dejamos mucha distancia. Si nosotros tenemos algo es que creamos muchas ocasiones y nos costó un mundo".

Tras cuatro victorias consecutivas, han llegado ahora dos tropiezos inesperados, "en estos dos partidos hemos tirado cuatro puntos que nos hubieran acercado a los puestos de arriba. Es una pena porque estamos fallando con los equipos que están abajo. Hay que seguir trabajando pero queda una jornada menos y seguimos a los mismos puntos de distancia". El entrenador reconoce que se contaban con estos seis puntos: "Uno siempre cuenta con todos los puntos. Es cierto que eran dos partidos importantísimos porque si los ganábamos sabíamos que nos íbamos a situar en los puestos altos. No vale ya lamentarse porque es gastar esfuerzos en vano. Hay que hacer autocrítica, los chavales dieron el máximo aunque no fue nuestro mejor día".

Toca ahora pasar página y recuperar el terreno perdido en estas dos últimas semanas, primero contra el Tesorillo, una final dadas las circunstancias: "Ahora vienen partidos importantísimos con los equipos de arriba. Si queremos estar ahí hay que sacar los máximos puntos posibles. Son rivales directos. Tenemos un partido durísimo en Tesorillo y hay que ir a ganar y luego recibir al Chiclana, que será también muy importante".

