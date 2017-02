Chano Rodríguez: “Más que en los 60, pienso en Tokyo 2020”

A sus cuarenta y veinte, que ya no los sabinianos cuarenta y diez, Chano Rodríguez mantiene la misma rutina y la misma capacidad de trabajo. El día de su 60 cumpleaños, acaba la entrevista en Radio Vigo y se va a la piscina para entrenar. Esa es la mejor definición del “Coleccionista de medallas”. Ahora que está tan de moda hablar de la edad de jubilación, Chano tiene claro que eso queda bastante lejos. Su cabeza piensa en los Europeos, Mundiales, Nacionales y, como no, Tokyo 2020. Eso sí, con una dificultad añadida; al no conseguir medalla pierde la beca ADO de medallista y es más complicado poderse costear la preparación y los viajes para acudir a esas citas internacionales que son las que te ponen en la autopista hacia unos Juegos Olímpicos. 60 años y con el físico, la ilusión, la sonrisa y el hambre competitiva intactos. Esa es la receta de la felicidad deportiva de Chano Rodríguez. El nadador paralímpico pasó por el tiempo de Vigo Hoy por Hoy y pudo recibir numerosas felicitaciones sorpresa de gente que lo conoce a la perfección y que querían estar con el en un día tan especial. Mención especial para Doña Concepción Veloso, la madre de Chano que a sus 91 años anunció que, si su hijo va a Japón que ella se apunta. Hoy, cuando llegue su tarta con las sesenta velas, perdón, cuarenta y veinte, soplará y pedirá un deseo: quiero ir a Tokyo 2020.

