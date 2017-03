Retornados españoles de Venezuela, en "situación límite"

El PSOE denuncia la "situación límite" de los aproximadamente 10.000 pensionistas que cotizaron en Venezuela y y llevan sin cobrar prestación alguna durante todo el ejercicio 2016 y lo transcurrido de 2017, por el impago del Gobierno de Nicolás Maduro, que ha dejado de abonar las pensiones a los residentes fuera del país.

Las personas que, residiendo en España, tenían una pensión de Velezuela, ya padecían problemas al cobrar con arreglo a la cotización oficial que el propio Gobierno venezolano fijaba para su moneda, el bolívar, que no superaba el valor 20 % de su valor real en los mercados internacionales. Pero el problema se vio drásticamente agravado cuando dejaron de cobrar.

El PSOE reclama al Gobierno de Venezuela que pague sus pensiones a los retornados, pero el diputado asturiano, Antonio Trevín, también pide al Gobierno español que les conceda ayudas sociales mientras no se resuelva su situación. Son unos 10.000 en toda España, de los que la mayor parte son asturianos, gallegos y canarios. No se conoce con exactitud la cifra de asturianos, porque los datos proceden de los consulados venezolanos y los asturianos están agrupados en uno solo junto a los gallegos. Entre Asturias y Galicia, suman entre 3.500 y 4.000. No cobran pensión alguna desde finales de 2015 y, según el PSOE, hay “situaciones límite”, ya que el Gobierno español tampoco les abona las compensaciones de mínimos que percibían quienes no llegaban a la pensión mínima en España.

La primera reclamación de los socialistas es al Gobierno de Venezuela, para lo que los eurodiputados, Jonás Fernández y Ramón Jáuregui, se han dirigido ya a la Embajada ante la Unión Europea. Pero, mientras se mantenga esta "anomalía", el diputado asturiano en el Congreso, Antonio Trevín, firma una Proposición No de Ley para que el Gobierno español les siga pagando el complemento a mínimo y, sobre todo, establezca medidas sociales para ellos, al modo de las que se han habilitado en Asturias y el País Vasco, las únicas comunidades que les han incluido en el salario social, una ayuda que actualmente está en trámite y, mientras tanto, reciben otra equivalente de los ayuntamientos de forma transitoria.

Otra reclamación el Gobierno de España, explica Trevín, es "que se les conceda acceso a la sanidad pública y a los medicamentos porque, tras la última reforma del PP, no la tienen ni soquiera abonando el copago", explicó.

