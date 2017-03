Oviedo mantiene el plan de empleo y contratará a 121 personas

El Ayuntamiento de Oviedo pone en marcha el Plan de Empleo Local 2017, a través del cual el consistorio contratará a 121 personas que trabajarán durante un año en la rehabilitación de sendas verdes del municipio y en la reforestación del Monte Naranco. El concejal de Economía, Rubén Rosón ha explicado, en la presentación del plan que la convocatoria del mismo supone un esfuerzo importante, dado la inseguridad jurídica que aún afecta a los planes locales de empleo y que ha hecho a otros ayuntamientos de peso renunciar a ellos.

Y es que el Ayuntamiento de Oviedo ya ha tenido que pagar en torno a 1 millón 700.000 euros por las sentencias derivadas de más de un centenar de demandas de ex trabajadores del plan de empleo de 2014 – 2015. Para evitar más sentencias desfavorables el equipo de gobierno ya puso en marcha en 2016 una estrategia consistente en la realización de sendos informes de los jefes de los servicios en los que se desarrollarán los planes y del Director de personal. Con este blindaje ante nuevas demandas, el año pasado hubo plan de empleo local y este año también lo habrá. Tanto el concejal de Personal, Iván Álvarez, como el concejal de Economía, Rubén Rosón han insistido en el esfuerzo que supone la convocatoria en las actuales condiciones de inseguridad jurídica para los ayuntamientos. Rubén Rosón conmina de nuevo al gobierno asturiano, a replantear las bases de los planes de empleo "para que no se deje de invertir dinero público en los desempleados asturianos", "eso no puede ser" - ha dicho, y ha añadido que por el equipo de gobierno y los funcionarios han hecho "hasta el último esfuerzo" para que los planes de empleo salgan adelante en Oviedo, pero que "el Principado tiene que sentarse a hablar con los ayuntamientos".

Este año a través del plan de empleo, con un presupuesto total de 3,5 millones de euros (financiados al 50% por consistorio y Principado) el ayuntamiento contratará a 121 personas, 98 peones de jardinería o forestal, puestos reservados para desempleados mayores de 45 años; 14 oficiales, 4 capataces y 2 ingenieros de los mismos sectores, además de 3 administrativos. Todos ellos trabajarán a partir de la primera semana de abril en dos proyectos, uno para la rehabilitación de sendas verdes y caminos rurales del municipio, y otro para reforestar dos fincas del Naranco, El pevidal y Monte Porciles.

Los contratados cobrarán el 75% de la referencia del convenio municipal según puesto, entre 1.000 y 2.500 euros, "un sueldo digno", según el concejal de Personal Iván Álvavez.

