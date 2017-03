Nuevo temporal, abajo dunas

De nuevo el mar ha ocupado su sitio con la nueva alerta naranja en la costa. Invadió el paseo marítimo y se repitió esa imagen de coches con el agua hasta las ruedas hasta que se cortó el tráfico y se amplió la zona restringida a la circulación. El mar se come los paseos de los fondos europeos. En A Coruña la imagen mediterránea, más frágil, lleva, en ocasiones a que la balaustrada salga por los aires y se convierta en un proyectil. No fue el caso. Simplemente la duna no sirvió porque el mar siempre tiende a ocupar su sitio. Es lo que tiene vivir en un entorno natural. ES un lujo al alcance de pocos, pero ahí el ser humano no puede actuar a su antojo en territorio ajeno. Hay que respetar las leyes naturales y si no elevar dunas, pagar daños materiales y acomodarse sabiendo que los anteriores rectores no hicieron bien las cosas. En A Coruña, en otros tramos del paseo tomaron nota y le dieron ese aire atlántico que permite contemplar el mar y respetarlo. Desde un rincón del noroeste. En el arranque de la costa da norte, con un paisaje imposible.

Comentarios