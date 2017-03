Tu cara me suena

El pasado viernes el Leyma Coruña lograba una vigorizante victoria en la siempre complicada pista del Plantío haciendo gala de una inusitada solidez bajo los aros. El equipo coruñés sólo concedió tres rebotes ofensivos al San Pablo Inmobiliaria Burgos, superando así una nueva reválida de esta asignatura pendiente que lleva arrastrando el equipo naranja desde el inicio del campeonato.

Fue precisamente esa seguridad bajo los tableros la clave del partido, ya que el conjunto castellano, liderado por un Javi Vega descomunal, consiguió elevados porcentajes de acierto en el lanzamiento y, a buen seguro, de haber gozado de más segundas oportunidades, las habría sabido aprovechar.

Gran noticia el control del rebote defensivo así como la recuperación o reivindicación de un Sergio Olmos que recuperó el nivel que había mostrado durante el pasado curso, firmando una actuación casi perfecta.

Todo el fin de semana del equipo herculino giró en torno a las zonas. A las buenas nuevas comentadas en el párrafo anterior, se sumó un rumor que en cuestión de minutos cobró fuerza y se convirtió en realidad en cuestión de horas. El sábado, Leyma Coruña anunciaba el regreso de una cara conocida, un cinco que demostró sus enormes cualidades para la pelea en las pinturas de la LEB Oro y la captura de rechaces enfundando el uniforme naranja del Leyma Coruña hace un par de temporadas, el jugador de Trinidad y Tobago, Kyle Rowley.

Rowley se había desvinculado del Sáens Horeca Araberri, donde estaba promediando 8.6 puntos y 7.5 rebotes por partido, el pasado jueves 23 de febrero, equipo en el que había recalado el pasado verano después de pasar una campaña en el Ourense Provincia Termal. El pívot americano respondía a las necesidades de kilos y presencia física de un Leyma que se encuentra ahora con una plantilla de trece jugadores y superpoblación en la zona. El cuerpo técnico tendrá que gestionar a partir de este momento, el concurso de Sabonis (que ha mostrado su mejor versión jugando de ala pívot pero que ahora pasará a jugar de tres a tiempo completo, según dicta la lógica), Javi Lucas, Zyle, Mikulic y Olmos, a los que se suma el gigante trinitense.

El caso de Rowley es similar al de Javi Lucas, dos jugadores que alcanzaron su mejor rendimiento a las órdenes de Tito Díaz, llamando la atención de equipos más potentes e incluso de la ACB. Lucas, después de su primera estancia en la ciudad herculina, eligió Valladolid, aunque equipos como Manresa y Obradoiro seguían de cerca sus evoluciones; Rowley reforzó los entrenamientos de Bilbao Basket y Baskonia en pretemporada pero no logró hacerse un hueco en la plantilla de ninguno de estos clubs. Sin embargo, ni el de Alcoy ni el de Trinidad despuntaron lejos de A Coruña. A pesar de no hacer un mal papel en sus útimas experiencias, no lograron dar ese paso necesario que los encumbrase a la Liga Endesa.

Llegado el momento (el de Lucas el pasado veno, el de Rowley hace apenas unos días), los jugadores renunciaron a mejores ofertas económicas para seguir creciendo bajo la tutela del técnico lucense y de Charly Uzal, así como de una afición que les tiene reservado un lugar privilegiado en su corazón.

A falta de nueve jornadas para el término de la temporada regular, el Leyma Coruña ocupa la séptima plaza en la tabla clasificatoria y afronta muy reforzado (en lo moral, tras la victoria lograda en Burgos, y en lo personal, tras las incorporaciones de Justin Johnson y Rowley), esta recta final de curso con objetivos muy ambiciosos en su horizonte.

Próxima parada, Riazor, donde el Leyma Coruña recibirá a un Cáceres Patrimonio de la Humanidad que cotiza al alza después de haber logrado cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos ligueros, liderados por un Sandi Marcius que ha sido el jugador más valorado de todo el mes de febrero en la LEB Oro (dura piedra de toque para un motivado Kyle Rowley en su regreso a casa). Recordemos, además, que el equipo extremeño frustró una racha de cinco victorias consecutivas del Leyma Coruña en la primera vuelta de competición, por lo que es de esperar que los locales afronten esta cita con el cuchillo entre los dientes.

Comentarios