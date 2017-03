VII Coruña Bloggers: El momento de cambiar de fase con tu blog

¡Hola blogueros!

Esta vez sí que sí. Después de varias ediciones sin asistir al Coruña Bloggers por trabajo y una gripe que me tumbó durante días, la semana pasada por fin pude acudir a la última edición de esta cita mensual. Y mucho ha cambiado desde el último día que participé, para empezar la ubicación. Fue mi primera vez en la Fundación Barrié pero no se celebró en el auditorio, si no en una de las pequeñas salas de las que dispone el edificio y en el que estuvimos muy cómodos.

Pero más interesante que el lugar son las cifras de las que siempre hace balance Manolo Rodríguez antes de iniciar las charlas y que desde la semana pasada ya se han actualizado:

282 blogs registrados en la web

registrados en la web 834 kilos de comida recogidos (118 en la última edición)

990 seguidores en Twitter

296 fans en la página de Facebook

Y 9 suscriptores en Youtube. ¡Ya estáis colaborando para subir estas cifras, eh!

De seguir así, según los cálculos del maestro de ceremonias en breve llegaremos a la tonelada, lo que supondrá haber colaborado con unas 4.000 personas, casi las mismas que entran en el Palacio de los Deportes de Riazor.

E intuyo que los cálculos de Manolo pronto quedarán desfasados. Los resultados mejorarán y mucho en el mes de mayo. ¿Qué por qué? Pues porque esa cita será especial. Ha pasado un año desde que se celebrase el primer Coruña Bloggers (aprovecho para dejaros por aquí el resumen de esa jornada) y el equipo organizador quiere celebrarlo por todo lo alto. Así que en lugar de quedar, como viene siendo habitual el último miércoles de mes habrá una sesión especial el sábado 27 de mayo con, atención, redoble de tambores...

¡10 ponentes! Y parece que de nivel. Eso ya no será una quedada entre colegas, sino un evento más que profesional. Si cada mes logramos ser trending topic y superar incluso a la Nasa, ¿os imagináis a dónde podremos llegar entonces? Solo espero poder asistir.

Pero no vamos a restarle protagonismo a las dos personas que fueron elegidas este mes y menos aún con la relevancia que tenían. No sé si es que hacía mucho que no asistía al Coruña Bloggers pero me parecieron dos charlas especialmente interesantes y útiles. Por un lado Marta Falcón intentó hacernos ver que no, no está todo inventado y la forma de buscar cómo diferenciarnos en un mundo tan saturado como el de los blogueros. Y su fórmula también se puede aplicar a otros ámbitos como el laboral y el de los negocios. Por su parte, Víctor Salgado intentó advertirnos de todos los peligros legales a los que nos sometemos cada día por tener un blog. Sí, lo admitimos nos metió un poquito de miedo, pero también nos explicó nuestros derechos.

Cómo diferenciar tu blog

Marta Falcón defiende que hay tres fases en la evolución de un blog:

1. "Querido diario" en la que volcamos un poco deslavazadas nuestras ideas.

2. "A rebufo" cuando nos inspiramos en otros e intentamos adaptar las temáticas a nosotros

3. Y, por fin, el "Be different (my friend)". El escalafón en el que hemos logrado destacar entre el resto. ¿Cómo? Como decimos una y otra vez: estudiándonos a nosotros mismos y a nuestros lectores. A mí creo que todavía me queda mucho para llegar hasta allí.

Porque sabiendo cuáles son nuestros recursos, nuestras fortalezas y a quién nos dirigimos sabremos qué le interesa a nuestros seguidores y cómo contárselo. Lograremos el objetivo. (Madre mía solo pensar en el proceso de análisis me da vértigo. ¡Cuánto estudio previo! ¿Quién dijo que ser bloguero era fácil?).

Admítelo, tú también delinques

Y vértigo también nos dio al oír a Víctor Salgado, más conocido como el Abonauta. Para mí un visionario ya que se decidió especializar en un nuevo campo legal, el de la tecnología y el derecho digital, allá por los años 90 cuando eso todavía ni estaba claro lo que era.

Durante su intervención advirtió de cuestiones que muchos conocíamos como que el Spam es ilegal o el hecho de que no se pueden colgar en las redes fotos de una persona sin su consentimiento (algo que todos hemos hecho alguna vez). Pero también aportó soluciones, no es necesario hacer un contrato por escrito o contratar un notario ¿Qué tal un vídeo en el que la persona en cuestión declare que nos está autorizando? Es suficiente.

Por otro lado, me alegró saber que el dueño del blog no es, en principio, responsable de los comentarios de los demás. Víctor aclaró también las diferencias entre la propiedad industrial, una marca o patente, y la propiedad intelectual, aquella que es nuestra por el mero hecho de crear algo o diseñarlo, sin necesidad de que lo registremos en ningún país. Es casi universal y está protegida hasta 70 años después de la muerte del autor. ¿Os imagináis a mis hijos ganando dinero con mis post? Yo tampoco.

También aclaró conceptos como el de las licencias libres (muy útiles para nuestras fotos), que es una mala traducción del término en inglés, free. Lo que quiere decir en realidad es gratis, por tanto, no tienes que pagar pero no puedes hacer lo que quieras con ellas. Para ello tendrías que buscar las de dominio público.

¿Mucha información para un solo post? Pues teníais que haber estado allí. Manolo ya no sabía cómo para las preguntas del público. Pero finalmente lo logró y como siempre tocó el turno del networking o lo que viene siendo tomar unas cañas y unos pinchos en la Taberna de Rita, en donde cada vez se sortean más regalos. El postre, como no podía ser de otro modo, corrió a cargo de La dulce comarca. ¡Llevamos ya siete ediciones y el sabor de sus galletas todavía siguen siendo un tema de conversación!

Y antes de despedirme dos eventos para el próximo mes a los que podéis apuntaros: El Cocido Day el día 11 (podéis inscribiros hasta el viernes 4) y la segunda edición de la quedada de tuiteros. ¿Os acordáis de la que armamos el año pasado? Se revolucionó el mundillo digital, pero también los medios tradicionales, este año no vamos a ser menos. Así que os esperamos a todos los que tenéis una cuenta de Twitter el sábado 25 en la plaza de María Pita. Las cañas serán en El Feudo. Si queréis estar enterados de todo, seguir a @quedadacoruna.

