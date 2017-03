Manolo Guill: "El Eldense vive en un mundo irreal"

El presidente de honor del C. D. Eldense, Manuel Guill Gran, ha pasado hoy por los micrófonos de Radio Elda – Cadena SER para explicar, en el programa “SER Deportivos”, los motivos que le han llevado a solicitar la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de socios de la entidad azulgrana amparándose en los estatutos del club. Una cita que se celebrará mañana jueves en la sala VIP del estadio “Nuevo Pepico Amat” a las 19:00 h en primera convocatoria y a las 19: 30 h en segunda.

Manolo Guill considera que “los aficionados merecen saber en qué situación se encuentra el club. Sobre todo los socios porque todos el mundo, incluso fuera de Elda, se pregunta qué está pasando en el Eldense”. Se muestra convencido de que la situación por la que atraviesa el club no es puntual y hay que analizarla con detenimiento porque la culminación de un camino que ha tenido una senda descendente”. Guill lo ha achaca a “la dejadez absoluta de nuestro club que hemos hecho las personas de nuestro pueblo”.

Reconoce que “es muy complicado que una entidad que tiene solo 104 socios pueda competir en Segunda B” y recuerda que “en los últimos años, el club se ha venido manteniendo con personas de fuera de Elda” en alusión a Omar Zeidán y Germán Torregrosa.

Manolo Guill también ha comparado lo que reciben por parte de sus ayuntamientos, otros clubes de la provincia con lo que tiene asignado el Deportivo y ha reclamado “un poco de cariño” por parte de la administración local. “El Alcoyano recibe 170.000 €, el Pinoso, en Primera Regional, recibe 40.000, el Crevillente 70.000 €” aunque Guill Gran matiza que “hay que ver quiénes somos y hasta dónde podemos llegar” insistiendo en que “son los socios los que tiene que decidir. Sean 100 o 16 lo que digan qué papel tenemos que representar aunque no estemos en Segunda B porque a lo mejor tienen que jugar cuatro chavales para reconducir este tema, no hay más remedio”.

Manuel Guill Gran / Cadena SER

El presidente de honor del Eldense ha recordado que en su solicitud de Asamblea pedía que se diera cuenta de la situación real del club, aceptación, si procede, de la gestión de la Junta Gestora, la dimisión de la misma y la creación de una nueva. Manolo Guill aboga porque se hable con la afición, sean o no socios del club, y “en función de lo que digan hacer un equipo”. Advierte además que “si no se reconduce la situación, estamos abocados a la desaparición” afeando a las autoridades municipales su actitud en este asunto porque “nadie, excepto el concejal de Deportes Fernando Gómez, ha sido capaz de llamar para interesarse”.

Guill Gran ha descartado que tras su solicitud de dimisión de la actual Junta Gestora esté detrás la intención de encabezar una alternativa porque “cada uno tiene que saber cuándo ha pasado su tiempo. Yo sé lo que represento y la figura que soy dentro del club pero más no puedo, no puedo hacer milagros”.

Sin querer lanzar un mensaje catastrofista, reconoce que ve muy mal el momento por el que atraviesa el Deportivo “aunque en este club no ha habido nunca imposibles” y se pregunta “¿dónde nos ha llevado la cesión de la gestión deportiva al grupo inversor italiano?”.

Manolo Guill aboga por un equipo más cercano para que vayan los padres al fútbol haciendo valer el nombre de `Eldense´ por encima de ayudas externas que no sabemos a quién representan”.

Del mismo modo, achaca la ausencia de infraestructura del club a que “el fútbol ha cambiado mucho. Antes lo cogían cuatro aficionados y lo llevaban adelante pero ahora todo el mundo quiere estar dado de alta y tener su Seguridad Social que es obligatoria. Qué club puede permitirse el lujo de tener treinta personas dadas de alta” y remarca que “la infraestructura del club la marca la economía”.

Sobre el escenario que se puede dar mañana en la Asamblea General Extraordinaria, Guill Gran adelanta y advierte que “la dimisión de una nueva Gestora se dará si hay alguna alternativa, en caso contrario tendrá que continuar la actual”.

Manolo Guill se ha referido a la reclamación que ha presentado el C. D. Eldense después de que en el partido del pasado domingo, el C. D. Alcoyano estuviera jugando algunos minutos con dos de sus futbolistas luciendo el número cuatro en sus camisetas. Lo considera como “una anécdota lamentable porque puede enturbiar las relaciones entre clubes y al Deportivo, en caso poco o nada probable de que le dieran los puntos, no le iba servir para mantenerse”. Manolo Guill asegura que “hay que preocuparse de otras cosas en un club por el que han pasado 50 jugadores, siete entrenadores esta temporada y el ridículo espantoso que estamos haciendo esta temporada”.

