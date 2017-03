Un repaso a la historia local a través de 500 imágenes

La Sala de Exposiciones Pintor Fernández Barba del Centro Cultural Alambique de Pinos Puente (Granada) alberga hasta el próximo 31 de marzo la muestra 'Pinos Puente tras el objetivo. Historia fotoperiodística del siglo XXI' en la que el periodista Luis F. Ruiz, natural de la localidad, hace un repaso a los acontecimientos acaecidos en los últimos 15 años en el municipio.

Infraestructuras, el día a día de la población, personajes destacados, anécdotas, polémicas, sucesos, deportes, cultura o un serial de imágenes de Pinos Puente con nieve componen el trabajo de alrededor de 500 imágenes.

La exposición ha sido inaugurada este martes, con motivo del Día de Andalucía, con la participación del alcalde de la localidad, José Enrique Medina, quien ha destacado la versatilidad del trabajo que se puede contemplar y su variedad, que permitirá a los pineros recordar algunos de los eventos más significativos en la localidad.

El periodista encargado de la muestra ha explicado que en el relato de las imágenes persigue mostrar todo lo ocurrido que se ha producido en el pueblo y que "demuestra que no sólo suceden cosas malas en Pinos Puente, sino que sus gentes llenan a diario el municipio de propuestas de todo tipo que no siempre trascienden".

La exposición contiene todo tipo de instantáneas captadas para la prensa local o provincial, desde la evolución de la Vega con los trabajos del AVE o la GR43 hasta imágenes inéditas sobre sucesos y eventos de diversa índole.

Asegura Luis F. Ruiz que no puede destacar una imagen o varias imágenes sobre el resto, pues "quedarme con un conjunto de fotos es complicado, cada una tiene un significado y un contexto. Fue especialmente duro captar un caso de violencia de género en plena calle Real y muy reconfortante cuando tomas imágenes con tus paisanos alegres y contentos, como en la Romería o cuando tocó la lotería el pasado diciembre. También me resultan especialmente entrañables aquellas que reflejan algo que ya no existe, como la antigua Cruz de Granada, el Puente de Alitaje original o de personas que ya no están entre nosotros", finaliza.

Comentarios