La mejor revisión de Cervantes, en el Alhambra

Cervantina es una nueva aproximación de Ron Lalá al universo creativo del mayor autor de nuestras letras. Se trata de extos diversos, versos, versiones y diversiones en torno a uno de los genios indiscutibles de la literatura universal. Llega al Teatro Alhambra de Granada este jueves y viernes.

Una fiesta de piezas breves que reúne sobre el escenario las adaptaciones "ronlaleras" de algunas novelas ejemplares y entremeses, además de fragmentos de piezas menos conocidas como el Persiles, la Galatea, el Viaje del Parnaso. Un homenaje y un encuentro con el arte lúcido, lúdico, hilarante y profundamente humano del autor del Quijote... entre otras obras maestras que urge redescubrir. Una celebración del mejor Cervantes, eterno y cercano, con sabor al inconfundible sello de Ron Lalá.

Después del rotundo éxito internacional de En un lugar del Quijote, la compañía da un paso más en su exploración del mundo literario cervantino a través de las herramientas de su lenguaje escénico: el humor, la poesía, el ritmo desenfrenado, la música en directo... Un diálogo abierto y sin complejos para contagiar a los espectadores la risa inteligente, sensible y honda de Miguel de Cervantes.

Como señala Yayo Cáceres, director del montaje: Cervantes es esfera. Su obra es esférica. Gira. Se transmuta. Se transforma sobre sí misma. Su círculo se cierra en todos sus personajes. Todos flotan en esa mágica, leve y perfecta esfera donde cada uno es lo que es. La esfera es la forma perfecta y Cervantes redondea como un alfarero apasionado su esfera- universo donde todo y todos giran.

Cervantes deja que sus personajes hablen. No los filtra; por eso incomodan. No los juzga; por eso son rebeldes. No los condiciona; por eso son libres y él, Miguel de Cervantes, es libre con todos ellos. Cervantes fue libre en la cárcel a través de sus personajes. Libre en la esfera de su obra, en su universo de infinitos círculos concéntricos que alguien abordará una vez y otra vez dentro de quinientos años (y ojalá lea esta Cervantina).

¿Cómo se le ocurre a nuestro buen Cervantes poner a los personajes leyéndose a sí mismos? ¿Cómo puede hacer decir a una mujer que es libre hace cinco siglos? ¿Cómo crea a dos perros que hablan con discurso, a una gitana defendiendo a su pueblo o a un licenciado que cree que es de vidrio? La respuesta es: con imaginación, que solo existe con libertad.

Cervantina es un juego en el que jugamos a ser cervantinos, un malabarismo con sus palabras y las nuestras, una esfera entre las suyas, música nacida entre sus palabras y humor ronlalero. Para terminar diría lo que él dijera alguna vez: escritor divino si no fuera tan humano.

La función del día 3 de marzo está dentro del proyecto Teatro Accesible, un programa de accesibilidad sensorial para personas con discapacidad visual y auditiva.

Teatro Accesible es una iniciativa que surge en 2011 de la colaboración entre Fundación Vodafone España, Asociación Psiquiatría y Vida/Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida y Aptent Soluciones S.L. que trata de acercar el teatro a las personas con discapacidad sensorial a través del subtitulado, la audiodescripción y los sistemas de inducción magnética, así como la lengua de signos de forma puntual.

Ficha técnica

Teatro

CNTC / RON LALÁ

Cervantina.

Versiones y diversiones sobre textos de Cervantes

Dirección: Yayo Cáceres

Marzo 2017. Días 3 y 4 (21 horas). 20 €

Comentarios