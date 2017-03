Derrota del DKV Jerez que le complica el ascenso

El DKV Jerez se presentaba el sábado en Hytasa con demasiadas bajas en su alineación, y esta circunstancia terminó costándole los tres puntos. Un equipo que aspira a lo máximo esta temporada no se puede permitir el lujo de tener en el banquillo a tres infantiles, que además no pudieron jugar debido a la intensidad del partido. El DKV Jerez tiene que aprobar esta asignatura que año tras año suspende y es justamente una de las que no le permiten al cuadro jerezano dar el salto a categoría nacional.

El encuentro comenzó muy bien para los visitantes, porque con el equipo titular fresco, defendió de una forma muy ordenada y atacó con mucho criterio, provocando situaciones de uno de más que culminó con acierto. El resultado de este periodo fue de (1-3) para el DKV Jerez, que hizo justicia a lo visto en Hytasa. En el segundo periodo siguió la misma tónica en ataque, pero esta vez no se pudieron materializar las situaciones de uno de más. En defensa los jugadores dirigidos por Rubén Lara empezaron a dar facilidades, algo que aprovecharon los experimentados jugadores del Epsilon para darle la vuelta al marcador (4-3).

El comienzo del tercer periodo fue esperanzador para el cuadro visitante que logró empatar el partido transformando una situación de uno de más (4-4). Pero ahí se le acabó la gasolina al DKV Jerez, era el momento de dar aire a los jugadores que aún no habían descansado, pero el técnico jerezano no tenía relevos con garantías en el banquillo. De nuevo los locales aprovecharon la coyuntura para esta vez sí poner tierra de por medio (7-4). En el último periodo fue de nuevo el DKV Jerez el que empezó anotando (7-5), pero ya después fue un quiero y no puedo, terminando el encuentro con un marcador favorable a los de Hytasa (10-5).

