Antonio Muñoz: "En La Campana no habrá veladores"

El delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, ha dado los datos sobre los veladores y "cacharrerías" que impiden el paso en zonas del centro histórico sevillano. Después del periodo de alegaciones, hoy se ha decidido ganar un espacio de 600 metros cuadrados para los peatones. Esto será a costa de los veladores y mobiliario urbano excesivo.

La propuesta de la reducción para la "mejora del paisaje urbano", implica que en la Campana no habrá veladores, por ser una zona colmatada de paso de peatones y de tráfico, sobre todo de autobuses urbanos: "No se va contra ningún establecimiento en particular ni en contra de los veladores, sino a favor de la ciudad porque la zona deja mucho que desear". Muñoz ha defendido también la decisión de cero veladores en esta zona diciendo que, de los 6 establecimientos, 5 son autoservicio, por lo que no debe afectar al número de trabajadores. Y no se puede hacer excepciones, por ejemplo con la confitería La Campana que sí tiene camareros fuera, porque "no se aguanta jurídicamente, ya que la ley debe ser igual para todos".



En las otras dos zonas, San Fernando y Constitución, quedarán veladores, pero se hará una reordenación, recuperando también metros para el peatón, "casi 300 en total, para hacer una ciudad más accesible".

A continuación hemos hablado con el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Pablo Arenas, quien está en total desacuerdo con la decisión no sólo con eliminar todos los veladores de la Campana, sino con la reducción en San Fernando y Constitución. Cree que "mal empezamos la temporada" y recuerda que los hosteleros dan un servicio a los visitantes muy necesario: "Esta decisión puede significar el cierre de muchos establecimientos". Arenas está seguro de que habrá despidos porque "a más gente consumiendo, más trabajo y viceversa". Y se pregunta: "¿Es que los turistas se van a ir a comer a Sevilla Este?"

Comentarios