Sampaoli: "Mi continuidad depende de cuestiones deportivas"

Jorge Sampaoli, como es habitual en cada comparecencia, repasó todas las cuestiones referentes al encuentro de mañana y otras que rodean la actualidad del club, y la suya propia.

Renovación: "Son situaciones formales. Hablamos de intenciones, no formalidades. Tenemos un contrato que nos vincula, hay intenciones, pero no están vinculadas todavía a una reunión formal.Y ahora no hay demasiado tiempo para pensar en otra cosa que no sea el partido ante el Athletic. Mi felicidad tiene que ver con la felicidad del hincha. Trabajamos para ello. Si no lo conseguimos, sería difícil continuar en este lugar. Hay que ver la planificación que tendremos en el futuro y la alegría de la gente. Mi continuidad tiene que ver con objetivos deportivos y con la estructura del club; el Sevilla FC tiene unas estructuras mundialmente reconocidas y hay que encontrar un punto común entre lo que quiere el club y lo que quiere el entrenador".

El derbi: "Estoy agradecido por el cariño popular. Lo disfruté mucho, la verdad. Uno termina formando parte de ese momento. ¿El sampaolismo como religión? Eso ya es muy exagerado. Me gusta que la afición tenga ese grado de acercamiento, pero yo tengo que seguir respondiéndole para que siga así”.

Leicester: "Vi el partido ante el Liverpool y ha vuelto el Leicester campeón de Inglaterra, haciendo un gran fútbol, pasando por encima del Liverpool, aplastándolo”.

La baja de N´Zonzi: “Ahora se le presenta la oportunidad a otros. Siempre se echa de menos a jugadores como éstos, pero otros podrán seguir peleando por los objetivos de este equipo. Iborra se ha ganado su inclusión en el equipo por el desarrollo del partido ante el Betis cuando entró. Aún no he decidido la alineación, pero siempre aporta, ya sea de titular o entrando desde el partido”

