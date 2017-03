Pablo Hernández se pierde el partido ante el Espanyol

El Celta y el Espanyol miden sus aspiraciones europeas esta noche en Balaídos. Berizzo ya ha asegurado que este partido "tiene prioridad absoluta para seguir soñando con Europa" y por eso no escatimará en esfuerzos. Aunque no podrá contar con un jugador fundamental en su esquema como es Pablo Hernández que finalmente no ha entrado en la lista por lesión.

Quien tampoco podrá estar es otro peso pesado del once como es Facundo Roncaglia que en este caso tiene que cumplir partido de sanción por acumulación de amarillas.

Por decisión técnica se han quedado fuera de la lista Hjulsager, Planas, Señé y Lemos.

