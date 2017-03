¿Quién paga la fachada marítima de A Coruña?

Una ciudad es una construcción colectiva constante. Una carrera de relevos en que cada corporación, cada generación, pasa a la siguiente el testigo de lo hecho. Para lo mejor y para lo menos bueno. A Coruña tiene que acometer en esta legislatura un reto cuya gestión marcará décadas, la transformación de la fachada marítima. No es la primera ciudad que se abre definitivamente al mar con la salida de la actividad portuaria del ámbito urbano. El reto es grande y el resultado tiene que ser una acción colectiva. El gobierno de la Marea Atlántica había anunciado que consultaría a la población sobre el destino del suelo público que surgiría de la recalificación de los muelles actuales y lo va a hacer en una actuación lógica en su forma de gobernar tras la petición también de la Comisión Aberta do común. La consulta debería ser a partir de propuestas concretas, para agilizar trámites. Como telón de fondo está el debate de quién pagará todo esto. No puede ser y eso lo tenemos claro, sólo la ciudad, pero tampoco podemos dejar de asumir responsabilidades donde existen con documentos firmados. Tras un urbanismo feroz, que solucionaba todo a golpe de recalificación, llega otra época, incluso por pura necesidad y también, en algunos casos, por convencimiento. Hay que hacer borrón y cuenta nueva y negociar todo desde el principio. Sabiendo que el estado tiene una responsabilidad evidente en la financiación de Langosteira y eso no se puede olvidar. Busquen fórmulas y maneras. Nos estamos jugando el futuro.

El problema, una deuda por la construcción del puerto exterior que debía pagarse recalificando muelles para construir viviendas en plena burbuja inmobiliaria. El proyecto de la Marea es que esos terrenops sigan siendo públicos para albergar equipamientos y sedes institucionales. Una cuestión con muchas visiones, intereses y aristas que hay que encarar con visión amplia y capacidad de diálogo. Sin descartar que parte de la actividad portuaria, la menos nociva, pueda continuar. La primera fachada, pensada, data del siglo XVII y dio lugar a las Casas de Paredes.

Comentarios