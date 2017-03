El Eldense a dar la sorpresa ante el Atl. Baleares (D. 12:00 h)

El C. D. Eldense (20º: 13 Ptos.) no arroja la toalla y aunque sabe que lograr los tres puntos es harto difícil, acude a Palma de Mallorca para medirse a partir de las doce de esta mañana en el estadio “Son Malferit”, al C. D. Atlético Baleares (7º: 38 Ptos.) en el partido de la 28ª jornada de liga en el Grupo 3 de la Segunda B de fútbol que arbitrará el catalán, de Sabadell, recién ascendido Carlos Calderiña Pavón.

El equipo dirigido por Fran Ruiz Casares es consciente de que se va a medir a un conjunto herido en su amor propio después de los cinco goles que encajó el pasado fin de semana ante el Valencia Mestalla y de que el partido se va a desarrollar en un terreno de juego sensiblemente inferiorer en lo que a dimensiones se refiere, al del “Nuevo Pepico Amat”. Aun así, el Deportivo intentará demostrar que es un equipo más conjuntado y saldrá al césped artificial del estadio balear con la intención de, cuanto menos, ponerle las cosas complicadas a los de Christian Ziege que dicho de paso, no estará en el banquillo al haber sido sancionado con tres partidos por lo que será su segundo, Alex Llinàs el que dirija al equipo desde el banquillo. Tampoco estarán hombres de la talla del defensa Vallori y el centrocampista Fransec Fullana que están sancionados ni los lesionados Tete Morente y Uche.

El partido lo podrán seguir a través de Radio Elda – Cadena SER (90.2 FM) y www.radioelda.com

Comentarios