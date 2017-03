Dany Mola, impulsor de Kolau: “Para tener éxito hay que exponerse al fracaso”

Dany Mola es el impulsor de la plataforma Kolau, una plataforma que nace impulsada por la filosofía maker o do It Yourself y que facilita los medios para que las empresas puedan posicionarse en Google sin necesidad de recurrir a una agencia de marketing.

El programa Vinalopó Hoy por Hoy ha podido hablar con este joven, afincado en Estados Unidos, sobre su exitoso proyecto y sobre el programa dirigido a formar en materia de programación a desempleados y asistirles en la búsqueda de empleo remoto a partir de septiembre entre empresas del Silicon Valley, puesto en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de Elda e IDELSA, ya que como afirma Mola , “en el sector de la programación no hay paro”.

