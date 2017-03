El Casino Eldense acoge el Rastrillo de Manos Unidas

Bajo el lema de la campaña el lema ‘El mundo no necesita más comida, sino más gente comprometida’, la organización de Manos Unidas organiza su tradicional rastrillo benéfico cuya recaudación irá destinada a poner en funcionamiento nueve centros de cursos con cincuenta niños cada uno. Los beneficiarios son niños entre 5 y 14 años que, o no están escolarizados, o que lo están, pero no asisten a la escuela de los barrios marginales de Khandawa, en el Estado de Madhya, en el centro de la India.

El importe que se requiere para poder llevar a cabo este proyecto solidario es de 57.000 €, por lo que las voluntarias de Manos Unidas han recogido todos los productos que les han regalado los comercios de la ciudad para venderlos en el Rastrillo situado en la calle Nueva, en el Casino Eldense, que permanecerá abierto hasta el domingo, día 12 de marzo, en horario de 16:30 a 20:30 horas de lunes a domingo, y la mañana del domingo de 12 a 14 horas.

Campaña 2017

La Campaña de este año tiene como objetivo concienciar sobre la comida que se desperdicia en el mundo, con el lema ‘El mundo no necesita más comida, sino más gente comprometida’, recordando que alrededor de unos 800 millones de personas pasan hambre extrema en el mundo.

Comentarios