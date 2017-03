Condenado por no abonar impuestos de máquinas tragaperras

Un empresario jerezano ha sido condenado por un delito fiscal por no abonar los impuestos de las máquinas tragaperras de su local. El Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez también ha condenado a sus dos testaferros insolventes que utilizaba para no pagar las tasas fiscales que marca la ley. Además de una pena de 10 meses de prisión, los tres condenados tendrán que abonar una multa de 120.000 euros cada uno y no pondrán obtener ninguna subvención pública durante los próximos cinco años. El empresario también tendrá que devolver el capital defraudado, más de 350.000 euros.

Esta sentencia sienta un precedente ya que se trata de la primera condena por delito fiscal en Andalucía.

Según la normativa de la Junta las tasas fiscales que gravan las máquinas recreativas tienen que abonarse siempre que su importe exceda de los 120.000 euros por año.

