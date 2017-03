"Algunos directivos están tirando piedras sobre el tejado del equipo"

Juan Antonio Sánchez Franzón se ha mostrado “muy enfadado” por la actitud de algunos directivos que, antes de la reunión de la Junta directiva, preguntaron a algunos futbolistas si estaban o no con el entrenador, tal y como destapó el martes la Cadena SER.

El preparador isleño lamenta que además de las cosas normales que han ocurrido esta semana, se hayan producido “otras que no me gustan en absoluto, se lo diré en la cara a algunos directivos. Toda la fuerza mía tiene que ir dirigida a ganar el partido, no quiero perder mis energías ahora, pero ya se lo diré en su momento, después del partido del domingo, lo que pasa es que tampoco los conozco”.

Se refería el entrenador a esas llamadas y especialmente al tipo de pregunta que se le hacía a los jugadores: “No me importa que se le pregunten a los futbolistas, me molestan las formas. Que el presidente hable con ellos me parece perfecto, Pepe (Ravelo) está siempre muy presente en el equipo. Pero lo que han hecho otros no me parece tan bien. Lo que han hecho es perjudicial para mi trabajo y para el equipo”.

Los jugadores mostraron su total respaldo al entrenador y algunas de las respuestas que recibieron estos directivos no pudo ser más explícita sobre el trabajo del técnico: “Los futbolistas me demuestran su compromiso siempre, en el día a día, en el trabajo. El domingo se adelanta la Olímpica y si los jugadores no están conmigo, no se remonta, no se empate. No me importa que se le pregunte al futbolista, me molesta el tipo de pregunta que se le ha hecho. Algunos directivos han tratado de hacer algo que afectaba a mi trabajo”, lamentó.

Juan Antonio insiste una vez más que “las críticas no me molestan, son lógicas, forman parte de todo esto. No me molestó que se debatiera en Junta sobre mi trabajo, es normal, han sido tres empates consecutivos, pero lo que no permito es que se tiren piedras sobre nuestro tejado”.

Comentarios