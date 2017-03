"El vestuario está con el entrenador y así se lo hemos hecho saber"

El Xerez DFC afronta el domingo en Chapín una final anticipada. Los tres empates consecutivos que ha sumado el equipo, han abierto una gran crisis deportiva que afecta no sólo al equipo o cuerpo técnico, sino también a la Junta directiva.

Ganar el domingo es una obligación. Los azulinos no pueden ceder más en el municipal jerezano y hay que empezar a sumar “de tres en tres”, como recuerda en la Cadena SER el máximo goleador del conjunto que entrena Juan Antonio.

Javi Tamayo es consciente de que “no nos vale otra cosa que no sea ganar, hay que amarrar los tres puntos ante el Chiclana. Llevamos tres jornadas sin lograr una victoria y ahora no podemos fallar”. El delantero confía en el entrenador “porque el trabajo que hace es muy bueno, el problema es que a la hora de salir al campo no estamos bien. Yo estoy con el míster, el vestuario está con él y así se lo hemos hecho saber”.

El ariete azulino considera “injusto” que se señale a un solo culpable de los últimos malos resultados, y recuerda que con el isleño en el banquillo “sólo hemos perdido un partido y eso es por algo, el trabajo se está haciendo bien, hace falta que ahora acompañen las victorias”.

