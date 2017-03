Andrea Galindo expone sus 'Tardes de Luces' en la Small Art Galery

La pintora madrileña afincada en Sevilla Andrea Galindo presenta su primera exposición individual en la capital hispalense con una colección de 32 obras -realizadas en 2016- con distintos formatos y procedimientos, cuya temática se centra principalmente en el arte de los toros y la Feria, con alguna concesión a paisajes y bodegones.

Bajo el título 'Tardes de Luces', la artista no sólo hace referencia a la temática taurina de la exposición, sino que también ha querido expresar cómo es su pintura: el color, los reflejos, la luz de los cuadros… Y es que la fuerza del color, la gestualidad de los trazos y la expresividad, basado en un estilo pictórico figurativo poco realista, con toques impresionistas fruto de instantáneas llenas de dinamismo, son la impronta personal de Galindo.

En cuanto a la técnica, la artista suele declinarse por la mixta, mezclando procedimientos y priorizando el uso de la espátula frente al pincel. Entre las obras que se exhiben en esta exposición, destacan las tintas y los acrílicos, mezclados con pastel o sobre tabla.

La exposición, que se celebra en la sala Sevilla Small Art Gallery (calle Francos 24, 1ª planta), estará abierta al público hasta el próximo 21 de marzo.

Sobre la pintura de Andrea Galindo

Procedente de una familia muy aficionada a la fiesta nacional, Andrea siempre se sintió más atraída por la estética de los toros que por la faena en sí. “Cuando entras en la plaza, la atmósfera cambia”, afirma. Las posturas, los movimientos de los toreros, su vestimenta, la fuerza que trasmiten los toros, los colores o los sonidos de las plazas, hicieron a la artista interesarse por este género desde sus inicios y plasmarlo en muchas de sus obras.

2016 fue un año fructífero para la pintora madrileña. Entre sus hitos más relevantes figura ser la autora del cartel de la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid (Concurso Taurodelta 2016) y alzarse con el primer premio en el concurso de carteles de la Feria de Dos Hermanas ese mismo año.

Para Andrea, su actividad pictórica surge “desde la necesidad vital de expresarme y de profundizar en mi yo interior. La pintura me permite liberar mis sentimientos y mis emociones de manera espontánea e inmediata”. A lo que añade: “No pinto para los demás, no intento de forma premeditada provocar sentimiento alguno en las personas que la vean. Cuando empiezo una obra, el resultado de mis cuadros es incierto, ya que todo lo hago de una manera muy intuitiva. Por eso la pintura me hace sentir más libre”.

Madrileña de nacimiento y sevillana de adopción, Andrea Galindo se licenció en Económicas en la Universidad de Madrid en 1997, lo que le permitió trabajar en banca desde 1999 hasta 2014. Compatibilizándolo con este trabajo, realizó sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla de 2004 a 2009 para dedicarse profesionalmente a la pintura, su verdadera vocación.

