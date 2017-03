Los jóvenes empresarios piden a las administraciones una mayor implicación en la gestión de los fondos ITI

Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia, AJE, piden a las administraciones que no dejen pasar la oportunidad que supone la llegada de los fondos ITI. Estas ayudas europeas dejarán en la zona casi 1.300 millones de euros hasta 2020, y según los jóvenes empresarios hay que poner más empeño para desarrollar un verdadero plan estratégico que todavía no se ha definido. Así lo asegura Jesús Belgrano, presidente de AJE.

Del total de los fondos ITI, la Junta aporta 387 millones de euros y el Gobierno casi 900. En este sentido, la portavoz regional del PP, Loles López, ha exigido hoy en Jerez a la Junta una mayor implicación en la puesta en marcha de medidas que fomenten la creación de empleo.

Estas declaraciones las ha realizado Loles López antes de protagonizar una reunión con los miembros de AJE.

