Luís Enrique será el entrenador del Xerez DFC si es elegido Juan Bellido

Ya es oficial, Luís Enrique no seguirá en el F.C Barcelona. Tras el encuentro ante el Sporting, el asturiano anunció que no seguirá la próxima temporada, pero en El Camarote desvela que no se tomará un año sabático, sino que será el entrenador con el que Juan Bellido, candidato a la presidencia del Xerez DFC, se presenta a final de temporada con su proyecto deportivo.

Además, Carlos Orúe anuncia que no es el momento de regresar al equipo, que lo hará pero cuando Luís Enrique fracase en el club. También destacamos a algunos de los jugadores con los que se enfrentarán este domingo los equipos jerezanos de División de Honor. Miguel Perea dice sobre el Tesorillo, rival del Jerez Industrial, que para tesoro el paso de palio de la Hermandad de la Amargura.

