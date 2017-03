Más que tres puntos en juego

Es mucho lo que se juega el Xerez DFC este domingo ante el Chiclana. Tras los últimos acontecimientos vividos en un club en permanente zozobra, una victoria en casa, se antoja fundamental para serenar los ánimos y devolver la confianza en el equipo.

Juan Antonio sabe que se la juega, No ganar le pondría en una situación ciertamente difícil de sostener, especialmente después de saber que parte de la Junta directiva cuestiona su trabajo al frente del equipo. El preparador isleño sabe que “aún son muchos los que tienen en la retina la mala imagen del partido contra la Roteña, que fue mala, por parte del equipo y por mi parte. Por eso, ahora afrontamos un encuentro muy importante, ante un rival que ha tenido altibajos en cuanto a entrenadores y jugadores. es el tercer técnico que tienen esta temporada. Por eso no sabemos qué nos podemos encontrar. Cuentan con buenos futbolistas y será difícil. De todas formas, el principal rival seremos nosotros mismos. Si estamos al nivel de la Roteña lo vamos a pasar mal".

Sánchez Franzón subraya ante los periodistas que "el equipo no ha estado ajeno a las críticas, que vuelvo a repetir, son normales, sobre todo después del partidp de Chapín, porque en Valverde hicimos un buen trabajo, era un rival muy complicado en su casa y allí hicimos méritos para ganar. No puedo negar que la semana ha sido complicada y he tenido que hablar con los jugadores más de lo normal".

De cara al partido del domingo, Juan Antonio recupera a Caballero y Orihuela, pero no podrá contar con Pedro Herrera ni con Goma. Además, Antonio está entre algodones y será duda para recibir al Chiclana.

