Maloma se casa en el Sahara

La familia adoptiva de Maloma Morales, la joven saharaui con nacionalidad española cuya retención hace 14 meses en el Sahara fue denunciada por su padre adoptivo, ha pedido que se evite el matrimonio de conveniencia "forzado" que se celebrará mañana en los campamentos de refugiados del Sahara.

José Morales, padre adoptivo, dice haber tenido conocimiento de esta noticia gracias a unos amigos que están en los campamentos y han podido hablar con ella.

Cree que el gobierno español ha trabajado para solucionar la situación, pero no lo suficiente. Por ejemplo," al cónsul español le han tenido quince días esperando a ser autorizado para entrar en los campamentos, mientras que aquí-dice José- los delegados saharauis se mueven como en su casa".

"Mi hija no está aquí porque yo no soy ministro". "Sé que este matrimonio es en contra de su voluntad. Durante estos meses he podido hablar con ella y esto no es lo que quiere. ¿Qué va a hacer?. Tiene que ser sumisa porque tiene que sobrevivir"

Recuerda el padre que "la familia biológica prometió que Maloma volvería antes de diciembre pasado, pero que antes 'tenía que recuperar su reputación' para salvar el 'honor' de la familia y de la tribu, y esta boda es la forma elegida para someter a Maloma definitivamente y para siempre".





"Es ciudadana española, mayor de edad, que está retenida contra su voluntad y con sus derechos conculcados desde hace 14 meses, y le han encontrado un hombre dispuesto a colaborar a destruir su pasado, a borrar cualquier huella de su vida en España y, por supuesto, a modelar su presente y su futuro a conveniencia", asegura el padre de Maloma.

Además, lamenta que "este matrimonio forzado coincide con la presencia en los campamentos de miembros del movimiento solidario español, de asociaciones de amigos del pueblo saharaui y de varios delegados del Frente Polisario en España, entre ellos el de Andalucía, Abidin Bucharaya". Jose Morales dice que el Gobierno de España "no puede consentir esto. No es una solución, ni podemos creer que Maloma esté aceptando este matrimonio por voluntad propia".

El pasado 14 de febrero, Maloma negó, en declaraciones telefónicas a Efe, que estuviera retenida contra su voluntad y aseguró que podía volver a España cuando quisiera.

El gobierno no confirma ni desmiente esta posible boda.

