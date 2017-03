Tablada, más cerca de ser un gran parque periurbano

El Tribunal Superior de Justicia ha decretado que el Estado no debió vender los terrenos en 1999, por lo que ahora tendrá que devolver el dinero a los propietarios en los términos que estipula la sentencia, Sólo falta, por lo tanto, el trámite administrativo que haga realidad una nueva zona verde para disfrute de los ciudadanos. Adolfo Fernández, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento, nos ha contado, que "es un sitio ideal, con grandes valores paisajísticos: no hay ruido, sólo silencio y grandes vistas". Fernández defiende inaugurar con prontitud el parque porque "no se necesitan grandes inversiones, ni cuesta tanto mantenerlo: con un camino, unos bancos y un chiringuito, estará listo":

En total serán unas 78 hectáreas que nos dará "una sensación de campo abierto, con visuales muy largas. Los caballos y ovejas que tiene nos trasladan a las sierras; es un paisaje muy rural". En el parque se pueden observar tres tipos de paisaje: el muy arbolado; el del centro del terreno, menos arbolado y el que está cerca del camino viejo, muy despejado e ideal para deportes aéreos.

Adolfo Fernández/Cadena SER

De todo esto estuvo este miércoles hablando Juan Espadas con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, a quien le trasladó la urgencia para que ejecute la sentencia.

