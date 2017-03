Berizzo:"¿Hay algún efecto dominó que me deje aquí?

Berizzo acaba contrato el próximo 30 de junio y el club quiere renovarlo. No es un secreto que las grandes temporadas que el argentino ha hecho en el Celta no han pasado desapercibidas para otros clubes. Después del anuncio de Luis Enrique de que no continuará en el Barcelona la próxima temporada se ha abierto una rueda en la que podría entrar el técnico vigués.

En la Liga española se podrían empezar a producir una serie de movimientos en los banquillos que abrirían la puerta para que Berizzo pudiese dirigir a un grande. Pero, de momento, ese no es su deseo. El Toto tiene corazón celeste y él mismo se ha encargado de frenar esa rueda "Yo quiero mucho el lugar que ocupo y respeto el lugar que ocupan otros. El futuro merece toda mi atención. Me encantaría poder ser el técnico que más partidos ha dirigido al Celta en la historia en Primera"

