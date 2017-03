Una manita para callar bocas y cerrar heridas

XEREZ DFC 5 - CHICLANA C,F 1

Después de tres empates consecutivos llegaba el Xerez Deportivo FC a este partido con la obligación de ganar si quería seguir manteniendo opciones de ascenso. El equipo azulino, a pesar de comenzar perdiendo en el primer minuto, iba a cuajar una muy buena actuación para llevarse tres puntos muy importantes que le permiten seguir soñando con el ascenso a Tercera División.

Comenzaba el partido y se ponía cuesta arriba desde el primer minuto para el Xerez. Una falta lateral botada por Agustín desde la parte izquierda del ataque visitante la iba a aprovechar el delantero Nene para hacer el 0-1 con un cabezazo que pilló mal colocado a Edu Villegas. Este gol tempranero obligaba al Xerez a reaccionar y a meterle, desde el principio una marcha más al partido. Respondió pronto el equipo de Franzón con un disparo de Barba desde la frontal. Antes de los diez minutos volvería a ser el propio Barba quien mandaría a las nubes un balón colgado desde la derecha. No se iba a rendir el equipo xerecista en la búsqueda del gol del empate y sería Javi Tamayo el que iba a avisar primero a la portería visitante con un zapatazo desde la frontal y luego Orihuela con un cabezazo que se marchó alto. Antes del minuto 20 iba a empatar el equipo local por medio de Copero. Un balón filtrado a la espalda de la defensa para Cuenca iba a obligar al portero a salir de su área para despejar. Ese balón lo aprovecharía Copero para marcar con un disparo desde más de 30 metros. A pesar de empatar rápido no se iba a arrugar el equipo local e iba a tener pronto el segundo en las botas, otra vez, de Barba, pero la defensa tapó bien su chut. Ya en la recta final de la primera parte un pase filtrado a la espalda de la defensa visitante lo iba a aprovechar Javi Tamayo para hacer el 2-1 con una preciosa vaselina. Así llegaríamos al descanso, con la remontada xerecista.

La segunda parte comenzó con un ritmo más lento que la primera, y el Chiclana hizo acto de presencia en el área xerecista con un par de ocasiones de Agustín y Rafa Marín, que obligaron a Edu Villegas a hacer dos buenas paradas. Cerca estuvo de sentenciar Guille en el 55 con una vaselina desde unos 35 metros que se estrelló en el larguero. Poco después, en el 58, se iba a quedar el Chiclana con uno menos tras la rigurosa expulsión por doble amarilla de Agustín. Guille seguía buscando su gol con insistencia. En el 69 se plantó en el área pero el defensa llegó antes al cruce para tapar su disparo. Caballero iba a tener también su oportunidad con una internada en la recta final del encuentro, pero su disparo lo rechazó la defensa a córner. Un córner que botaría Orihuela muy cerradito para que Barba, tras el rechace del portero, cabeceara dentro y cerrara el encuentro. Tras buscarlo durante todo el partido Guille no se iba a ir sin su gol. Javi Tamayo se internó en el área y le dejó el gol en bandeja al 16 para que solo la tuviera que empujar. Era el 4-1. Ya con el partido más que sentenciado, Barba firmaría su doblete para poner la manita en el marcador.

Victoria importante para el Xerez y, sobre todo, para Juan Antonio Sánchez Franzón, quien en una semana convulsa se reivindica con una manita y el apoyo toda su plantilla, que quiso dedicarle el segundo gol abrazándose todos en el banquillo. La semana que viene, visita a Lora para seguir en la lucha por el ascenso de categoría.

Crónica de Roberto Gómez

Alineaciones:

Xerez Deportivo FC: 1. Edu Villegas, 22. Padilla, 18. Antonio (3. Antonio Benítez, 76’), 5. Joaqui, 2. Adri Domínguez, 8. Orihuela, 10. Barba, 7. Copero (23. Caballero, 66’), 21. Cuenca (14. Olmo, 80’), 16. Guille (24. Álvaro Ramírez, 85’), 11. Javi Tamayo

Chiclana CF: 1. Alberto, 2. Raúl, 3. Diego, 4. Alberto Suazo (12. Jose Mari, 83’), 5. Joaqui Aragón, 6. Rafa Marín (15. Fuster, 67’), 7. Nene, 8. Pablo, 9. Ureba (14. Nico, 63’), 10. Agustín, 11. Florín (16. Julio, 46’).

Goles: Nene (0-1, 1’); Copero (1-1, 19’); Javi Tamayo (2-1, 41’); Barba (3-1, 79’); Guille (4-1, 82’); Barba (5-1, 88’)

Amonestaciones: El árbitro amonestó con tarjeta amarilla a Joaqui Aragón y Copero, y expulsó por doble amarilla a Agustín.

