El padre Román desmiente contactos sexuales con jóvenes

La Audiencia Provincial de Granada juzga desde las 10 de la mañana de este lunes al padre Román, el sacerdote acusado por un joven de abusos sexuales. El fiscal pide nueve años de prisión para el cura granadino.

10:22h - La defensa del padre Román pide que se retire de la vista la documentación aportada por el Arzobispado referida a la investigación interna de la Iglesia. El tribunal rechaza apartar esos documentos. Dice que no se vulnera ningún derecho.

10:24h - Comienza la declaración del acusado

Comienza a preguntar el fiscal:

10:29h - El acusado dice que nunca ha existido un grupo de curas alrededor suyo sino curas amigos sin más. Dice el sacerdote que se ha intentado "vender" en los medios de comunicación un grupo (el clan de los Romanones) que nunca ha existido como tal

10:34h - "Nunca he programado la vida de nadie ni he liderado a nadie", dice el acusado al tribunal. Dice que solo formaban un grupo de amigos sin más

10:40h - Dice que el joven denunciante (su verdadero nombre sale por primera vez en público) se acercó a la parroquia simplemente porque le gustava la vida eclesial que allí se respiraba. Asegura el padre Román que notó en David una cierta vocación sacerdotal y que habló de ello con sus padres, por lo que se quedaba incluso a dormir (ya con 16 años) en la casa parroquial. Quedarse a dormir o a comer eran decisiones que surgían de forma natural

10.43h - El joven denunciante, dice el acusado, durmió tanto en las casas "que teníamos para nuestro esparcimiento" en Salobreña y en la urbanización Los Pinillos, de Pinos Genil. Por esta última casa "llegaron a pasar más de 300 personas porque eran amigos que venían a visitarnos"

10.46h - "Compartimos alguna vez dormitorio en la casa de Los Pinillos pero nunca la misma cama"

10.48h - "Solo recibí masajes de un fisioterapeuta, nunca de David ni yo le di ninguno a nadie"

10:51h - "Nunca he dado besos en la boca a nadie". El cura acusado desmiente cualquier contacto sexual con David ni con cualquier otro joven que asistiera a la parroquia o a cualquiera de las casas

10:53h - "La casa de Los Pinillos era respetabilísima y no había nada de eso (contactos sexuales)"

10:59h - "David me reiteró que quería ser sacerdote aunque supe que tenía novia"

11:00h - "Tras descrubrirse que tenía novia, David se fue apartando de la parroquia, y de acudir fines de semana a nuestra casa, de la misma manera que años antes se fue acercando"

11:03h - A partir de ahí, "me contó que estaba en el Opus Dei". Esporádicamente "manteníamos contacto". "Él me mantenía fuera de su vida". El cura acusa varias veces de mantener "una doble vida" y le engañó en algunos aspectos, como el tener novia y mantener públicamente su vocación

11:05h - Cuando se apartó de la parroquia y fue a la Universidad, "él mantuvo el contacto por su iniciativa solo para felicitaciones o mensajes puntuales"

11:07h - "El propio arzobispo me dijo que ojalá se formasen más grupos de curas como el nuestro". "Nunca he tenido problemas con ningún arzobispo"

11:09h - Dice el cura que en algún momento tuvo que rectificar la labor de David dentro de la parroquia, porque realizó alguna actividad que no le correspondía

11:10h - "Nunca he tenido ningún problema con ningún joven ni ninguna familia ha protestado por ello"

11:14h - "Nunca ha hecho proselitismo ni he pretendido captar a nadie para nada"

Pregunta el abogado de la acusación:

11:15h - "Nunca realicé ninguna práctica homosexual"

11.19h - "Los correos que intercambié con David y están en el sumario no revelan una relación de amor", asegura el sacerdote a una pregunta explícita del letrado de la acusación

11:26h - "Le dije te quiero" a David en el sentido fraternal y cristiano"

11:28h - El sacerdote explica que el 16 de octubre de 2014 recibió una llamada del arzobispo para hablar de una posible denuncia civil de David en los tribunales. El día antes el propio arzobispo le llamó para comunicarle las denuncias del joven en instancias eclesiásticas

11:32h - "Cuando el arzobispo me llamó yo supe que se trataba de la denuncia de David, porque una amiga común ya me lo advirtió en agosto anterior". "Esa chica me informó de que David había recogido testimonios para apoyar su denuncia"

11:34h - El sacerdote admite que guardaba documentos encriptados en su ordenador persoinal sobre posible correspondencia suya con David durante varios años







