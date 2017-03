"La victoria es buena para todos, no sólo para mí"

Juan Antonio llegó a la sala de prensa de Chapin “feliz” por el triunfo de su equipo ante el Chiclana. Agradeció a sus jugadores el esfuerzo realizado y a la afición, el apoyo que han recibido en todo momento. De los directivos `díscolos´ pasó literalmente y no quiso perder ni un minuto en ofrecer explicaciones.

Para el técnico azulino, “de los tres últimos empates que hemos logrado, el único marrón fue la igualada ante la Roteña, ya que no hicimos un buen partido, en los dos otros encuentros sí estuvimos bien y en esta oportunidad, hemos competido bien y hemos realizado un buen choque".

Hizo cambios en el once porque, "Borja Perea se ha hecho daño en un dedo, durante la semana también ha tenido problemas musculares y no hemos querido arriesgar, necesitamos que los jugadores estén a tope y él me dijo que no lo estaba".

A pesar de todos los problemas soportados la semana previa al encuentro, para el preparador azulino. Esta victoria supone “sólo sumar tres puntos” y recordó que no piensa volver a tocar el tema de los directivos que trataron de buscar apoyo en sus jugadores para despedirle, porque “eso sería ser revanchista. Ganar así ha sido muy importante, no para mí, la victoria es buena para todos, para el proyecto, para que el equipo esté unido, para que la afición también lo esté. Me ha encantado el día por todo, el comportamiento del público desde el primer momento ha sido fenomenal, el comportamiento de los jugadores, también. Ha sido una jornada buena para todos. Yo quiero olvidar este tema, los que hayan hecho algo ellos lo tendrán en su conciencia y sabrán los motivos por los que lo han hecho y si tienen algún interés oculto. Yo lo que tengo que contar es lo demás, el apoyo del aficionado, de una gran parte de la junta directiva, el apoyo de todos. Por ejemplo, para mí una de las cosas más emocionantes de este día ha sido el apoyo de los conserjes del estadio. Ha sido muy importante porque ellos son gente importante para mí. Igual que en su día critiqué el estado del césped, hoy estaba espectacular. Ahora mismo, todo el mundo está en el mismo barco y sería un poco de revancha airear mis consecuencias. La semana ha sido dura porque se ha tocado a mis jugadores y mis jugadores son mi herramienta de trabajo. Es legítimo que alguien pueda pedir mi cese porque no esté de acuerdo conmigo lo que no me gusta es que toquen a mis jugadores porque ese es mi trabajo".

