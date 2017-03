Deportes autoriza al Xerez CD a entrenar el jueves en La Juventud

El Xerez CD logró el domingo un punto muy importante en su visita a Cartaya. Juanito Benítez marcó en el tiempo de prolongación y evitó la derrota en uno de los campos más complicados de la categoría. Vicente Vargas da por bueno el resultado, porque “sumar siempre es bueno, fuimos a por los tres puntos pero el primer tiempo que hicimos no fue bueno. En la segunda parte mejoramos, por eso me parece que el empate fue justo”, explica en la Cadena SER.

En efecto, los xerecistas se mostraron sobre el campo desconocidos en esos primeros cuarenta y cinco minutos. Apenas tenían la pelota y se prodigaban muy poco en ataque. El preparado azulino recuerda que “el Cartaya es un equipo veterano, con gente contrastada en la categoría, ninguno de los de arriba han conseguido sacar los tres puntos de allí, sabíamos qué nos íbamos a encontrar”.

Esta semana, por fin, el equipo podrá entrenar en La Juventud, escenario del partido del domingo ante el Pozoblanco. Desde hace tiempo, Vargas venía reclamando un campo de césped natural para preparar mejor los encuentros de liga, algo que sistemáticamente se les había negado desde la Delegación de Deportes, argumentando que aún no estaba bien el terreno de jugo tras la resiembra o las lluvias caídas en las últimas semanas. Ahora Vargas se alegra que al fin, puedan pisar el campo al menos una vez a la semana, “el jueves podemos entrenar en La Juventud, es un alivio para todos y la mejor manera de preparar un encuentro tan complicado como el del domingo”.

El entrenador tendrá un problema ante el Pozoblanco, si no prospera el recurso que van a presentar en las dos amarillas que vio Pedro Carrión en Huelva y que le podrían dejar fuera del equipo. Y es que Juanito Benítez tiene un viaje programado a Italia y regresaría el mismo día del partido. El autor del gol del empate ante el Cartaya apenas entrenaría esta semana y es evidente que si juega, no lo haría en las mejores condiciones: “Recurriremos las tarjetas de Carrión, ninguna de las dos acciones del delantero fueron merecedoras de ese castigo. Además, lo que pone en el acta no corresponde a lo que se ve en las imágenes que presentamos al Comité".

El Pozoblanco cayó derrotado el pasado domingo y está muy lejos de ser el equipo que llegó a ocupar la segunda plaza del campeonato, “eso demuestra que competimos en una categoría muy fuerte, el Pozoblanco tiene muy buen equipo, hay que afrontarlo con las mismas ganas del mundo y pensando que es el mismo que estuvo bastantes jornadas en la parte alta de la liga siendo uno de los aspirantes claros al ascenso”.

