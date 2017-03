Frenazo en seco

Empatar frente al Alavés, si han ganado todos tus rivales, no puede ser una buena noticia. Y más aún si el club sevillista se ha marcado como objetivo soñado pelear la Liga hasta el final. Sin embargo, el análisis del encuentro permite valorar el punto como positivo ya que el Alavés, en la segunda parte, mereció ganar el partido. Sergio Rico en dos ocasiones, tras fallar en el gol, y Lenglet salvaron al equipo, por lo que un punto para mantener una distancia considerable con el Atlético de Madrid no es mal asunto.

Al Sevilla se le fue el partido en la segunda mitad. En la primera, Sampaoli optó por un equipo al estilo del escenario, con Iborra y Kranevitter en el centro del campo, Vitolo y Sarabia en bandas. La presión del Alavés la superó con las segundas jugadas que provocó Iborra, la presencia del omnipresente N´Zonzi y una magnífica primera parte de Sarabia, que asistió a Ben Yedder en el gol sevillista. Un Sevilla mandón que no mostró la flaqueza posterior.

Todo cambió tras el descanso. El Sevilla, ya mostró señales en partidos anteriores, se fue agotando y, en esta ocasión, contó con la pésima lectura de partido de su banquillo. Sampaoli tardó muchísimo en cambiar, no reaccionó ante las acometidas del Alavés, que terminó marcando en un tremendo error del portero sevillista, posterior salvador de un punto. Cambió tarde a Vitolo por Correa y aún más tarde a Ben Yedder por Jovetic. En esta ocasión, no apareció el efecto Sampaoli en los últimos minutos. Tampoco contó con el acierto habitual de Iborra en la ocasión que se le presentó.

Un empate en Mendizorroza no puede emborronar la trayectoria del Sevilla que, evidentemente, no está al nivel de los dos mastodontes del fútbol español. Lo preocupante no es que se pueda marchar el tren de la liga, ya se verá... Más preocupante, de cara a todo lo que queda, es que el equipo está cansado y ofrece ratos de fútbol en los que no maneja los partidos. Y esa circunstancia se puede complicar cuando quedan visitas como Leicester o el Vicente Calderón en corto espacio de tiempo.

FICHA TÉCNICA

Deportivo Alavés (1): Fernando Pacheco, Kiko Femenía, Víctor Laguardia, Feddal, Theo Hernández, Marcos Llorente, Camarasa (Krsticic, minuto 89), Manu García, Ibai Gómez (Óscar Romero, minuto 64), Toquero (Katai, minuto 64) y Deyverson.

Sevilla FC (1): Sergio Rico, Mercado (‘Tucu’ Correa, minuto 82), Nico Pareja, Lenglet, Escudero, Kranevitter, N’Zonzi, Iborra, Pablo Sarabia, Vitolo (Mariano, minuto 73) y Ben Yedder (Jovetic, minuto 84).

Goles: 0-1, minuto 23: Ben Yedder. 1-1, minuto 74: Katai.

Árbitro: Trujillo Suárez, canario. Cartulinas amarillas para Lenglet, Toquero, Kranevitter, Iborra, Vitolo, Mariano y Theo Hernández.

Comentarios