Récord de inscripciones en los cursos de formación gratuitos de Petrer

La Concejalía de Desarrollo Económico ha programado un total de 18 cursos de formación gratuitos para el primer semestre de 2017 con una oferta total de 420 plazas. El primer curso programado ya ha finalizado. La actividad continua este mes con los cursos “Oratoria y Comunicación no verbal”, “Factura-e para empresas”, “Búsqueda de empleo en redes sociales”, “Obradores para elaborados alimentarios artesanos”, “Gestión de Facebook, Instagram y Twitter para empresas”, “Oral English in real situations and more incredible experiences” y “Curso de prevención de riesgos laborales en albañilería según Convenio de la Construcción”. En abril, los cursos programados son “Cómo preparar tu entrevista de trabajo”, “Manipulador de alimentos y alérgenos” y “Economía social: cómo crear tu cooperativa”. Ya en el mes de mayo, los interesados podrán inscribirse en los cursos “Servicio básico de alimentos y bebidas post-restaurante” y “Community Manager y gestión de redes sociales”. La oferta se completa con los cursos de junio y julio “Voluntariado europeo: en qué consiste y cómo puedo ser voluntario”, “Cómo publicitar tu negocio en Internet: Adwords y Facebook Ads”, “Shopify: cómo montar una tienda online” y “Técnicas de venta y gestión de perfiles online”.

David Morcillo, concejal de Desarrollo Económico, en el programa Vinalopó Hoy por Hoy, ha declarado que “una tienda online fiable tiene que mostrar buen aspecto”

David Morcillo, Concejal de Desarrollo Económico en Petrer. / Ayto. de Petrer

Los cursos tendrán lugar en tres espacios diferentes: las aulas de las que dispone la propia concejalía, el Centro de Participación Las Cerámicas y las instalaciones de PBC Coworking.

