Críticas contra el urbanismo de Torres Hurtado tras su inclusión en el caso Serrallo

El portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Baldomero Oliver (PSOE), ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía tras conocerse que el anterior regidor por el PP, José Torres Hurtado, ha sido citado a declarar en calidad de investigado por el llamado 'caso Serrallo', en el que se investiga la construcción supuestamente irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza, una "noticia" que el portavoz ha reconocido "tiene un alcance importante".

Así lo ha indicado Baldomero Oliver en declaraciones a los periodistas este martes en el Ayuntamiento donde ha resaltado que "obviamente estamos hablando de una nueva investigación sobre el exalcalde de esta ciudad", también investigado en el denominado 'caso Nazarí' sobre una supuesta trama de corrupción urbanística durante su mandato.

Baldomero Oliver ha apuntado, a su vez, a que la posible investigación a la anterior Junta de Gobierno local, del PP, una vez la juez tome declaración a Torres Hurtado, que está citado para el próximo 23 de marzo, "sería una auténtica situación de excepcionalidad en el panorama municipal español" sobre la que dicho partido tendría que "reflexionar, al menos".

El portavoz municipal de Ciudadanos, Manuel Olivares, ha lamentado que el PP "manche de nuevo la imagen de Granada".

La secretaria de Organización del PSOE, Elvira Ramón, ha pedido al presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez, que contribuya a esclarecer las informaciones que apuntan a "graves escándalos urbanísticos que azotan a su partido" y que tuvieron lugar durante su etapa como teniente de alcalde del anterior equipo del gobierno en el Ayuntamiento de la capital granadina, a la vez que ha lamentado que permanezca "callado".

En referencia a la nueva investigación judicial abierta al exalcalde José Torres Hurtado en el 'caso Serrallo', Elvira Ramón ha indicado en una nota de prensa que "no le sorprende" a la par que ha señalado que Pérez tiene "un grave problema con la corrupción en su partido, puesto que a esta causa hay que sumar la del caso Nazarí que investiga otros ocho expedientes urbanísticos".

A su juicio, al presidente provincial del PP "no le queda otra opción que dar la cara y ofrecer, de una vez por todas, tal y como le venimos reiterando desde hace meses, explicaciones urgentes y contundentes a la ciudadanía sobre cómo se gestionaba el urbanismo en el Consistorio durante los mandatos" de su formación política.

Ramón ha pedido a Pérez que "asuma su responsabilidad, cuente toda la verdad y contribuya a aclarar los diferentes episodios que están siendo objeto de una investigación judicial y que tanto daño están causando a la imagen de la ciudad y a las arcas municipales".

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, considera "imprescindible e inaplazable" que el gobierno local --del PSOE-- ponga en marcha "de una vez la auditoría del urbanismo" tras la nueva investigación al anterior alcalde, José Torres Hurtado (PP), por el caso Serrallo.

Para el edil, "cada vez quedan más claras las maniobras que se investigan del anterior equipo de gobierno para favorecer una posible trama de corrupción urbanística en la ciudad, favoreciendo a determinados empresarios en contra del interés público".

Puentedura considera "sorprendente" que ante "estas evidencias que aparecen en la investigación de daño al interés público de la ciudad" el actual equipo de gobierno "siga sin hacer nada y mirando para otro lado", en tanto que en el área de Urbanismo sigue la misma estructura de puestos y con personas investigadas.

Critica además que "no se revisen los actos administrativos para restituir la legalidad, para que la ciudadanía recupere su parque público y para que quien se haya visto beneficiado devuelva a la ciudad lo que se ha apropiado".

"No entendemos cómo el alcalde Paco Cuenca no toma medidas y queremos saber qué es lo que tiene que ocultar para no aplicar la regeneración y transparencia que requiere el urbanismo de esta ciudad, porque sino tendremos que sospechar que el PSOE también tiene sus embrollos urbanísticos con estos empresarios que sospechosamente gobierne quien gobierne siempre salen beneficiados", ha sentenciado el edil.

