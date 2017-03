Toda la oposición exige al Ayuntamiento que aclare la pérdida del Plan Invierte en las pedanías

El error que ha dejado sin financiación provincial la remodelación de los colegios de las pedanías de Jerez va a llegar a los plenos de la Diputación y el Ayuntamiento.

PP, Ganemos, Izquierda Unida y Podemos denuncian y lamentan que Jerez tenga que asumir los 175.000 euros de las obras de mejora en colegios de las pedanías que iba a sufragar la Diputación de Cádiz con el Plan Invierte. Estas formaciones de la oposición hablan de "mala gestión" de los socialistas por no concluir los trámites a tiempo. Las obras se harán, pero sufragadas por el Ayuntamiento y no, como estaba previsto, por la Diputación.

La concejal de Ganemos Kika González achaca la situación a "problemas internos de los socialistas" y anuncia que llevará el asunto a los plenos de ambas instituciones.

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha preferido este martes no hablar de este asunto y ha sido la delegada de Medio Rural, Carmen Collado, la encargada de explicar lo sucedido. Y explicación de momento no hay porque si el domingo el Ayuntamiento responsabilizaba en un comunicado a la Diputación, ahora la concejal ya no niega que el error de tramitación haya podido ser municipal. Collado insiste en que las obras en los colegios se harán y avanza que lo que queda por decidir es cómo las sufraga el Ayuntamiento, aunque lo cierto es que el Consistorio ya el domingo en un comunicado afirmaba que la modificación presupuestaria para llevar a cabo las obras “ya está realizada”.

