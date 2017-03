El Nueva Elda F. S. no hará locuras si logra el ascenso a Segunda B

La directiva del C. D. Nueva Elda F. S. ya está manos a la obra para intentar cuadrar el presupuesto de la próxima temporada si es que finalmente y como se prevé, su primer equipo logra el ascenso a la Segunda B del fútbol sala español.

Para hablar de esa y otras cuestiones relacionadas con el día a día de la entidad y aprovechando que hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, han pasado por el programa “SER Deportivos” de Radio Elda – Cadena SER, la presidenta del Nueva Elda F. S., Paqui Sánchez, y la secretaria, Arantxa Verdú. Ambas han coincidido en señalar la carga de trabajo que supone llevar adelante un club como este en el que además del primer equipo hay que centrar la atención en la cada vez más numerosa cantera que tiene el club que fundó el recordado y añorado Juan Carlos Verdú Sáez. No es menos cierto que tanto Paqui Sánchez como Arantxa Verdú han ensalzado la labor que realizan las personas que se han ido sumando a la directiva para trabajar de manera absolutamente altruista. Del mismo modo, presidenta y secretaria no han dudado en agradecer, una vez más, la colaboración que llega al club por parte de firmas comerciales que “de una u otra forma siempre responden cuando llamamos a su puerta aunque cada vez sea más difícil encontrar colaboradores”.

Dignas herederas de un sueño / Cadena SER

Los primeros números que está haciendo el hombre encargado de la economía del club, Segundo Arenas, apuntan a que hará falta alrededor de 15.000 € para hacer frente a los gastos de todo tipo que supondría el ascenso con desplazamientos a Extremadura o Madrid por poner un ejemplo. Tanto Paqui Sánchez como Arantxa Verdú no han dudado en señalar que “no vamos a hacer locuras si no podemos asumir esos gastos” aludiendo al prestigio que se ha ganado la entidad a lo largo de sus más de 30 años de vida. Eso sí, no han dudado en lanzar un llamamiento a todas aquellas empresas que quieran embarcarse en el proyecto del club advirtiendo de que “serán bienvenidos. Solo tienen que venir a conocernos para saber con qué seriedad trabajamos”.

A todo esto y en el plano meramente deportivo, el Nueva Elda F. S. venció el pasado sábado (6-2) al Serelles Alcoy con lo que sigue comandando la tabla clasificatoria del Grupo 15 de la Tercera Nacional de fútbol sala aventajando en 15 puntos a su más inmediato perseguidor cuando faltan nueve jornadas para acabar la liga, ocho reales para los hombres que dirige David Valverde “Dada”. El próximo sábado a las 17:00 h rinden visita al Elche C. F. S.A.D.

Comentarios