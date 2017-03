La Junta pide al Gobierno el mismo trato para el Puerto que el dado a Málaga y Almería

La delegada de la Junta en Granada, Sandra García, ha reclamado al Gobierno central que no "coarte" el desarrollo del Puerto de Motril y que garantice la igualdad de condiciones respecto a las dársenas de Almería y Málaga, después de que haya trascendido que el Ejecutivo central prepara un nuevo concurso de ayudas para bonificar las conexiones con Melilla únicamente en los dos puertos vecinos.

A peguntas de los periodistas, García ha afirmado que la provincia de Granada no puede verse mermada de nuevo con decisiones de este tipo, que perjudican claramente a Motril en beneficio de otras conexiones marítimas con Melilla.

"Exigimos el mismo trato para Motril y que éste pueda competir en igualdad de condiciones", ha afirmado la delegada del Gobierno andaluz, quien ha incidido en los efectos que esta medida supondría de salir adelante. "Se coarta el desarrollo del Puerto de Motril y, por tanto, de la provincia de Granada", ha añadido.

Tras recordar los más de 700 días que Granada lleva sin conexión ferroviaria, la representante del Gobierno autonómico ha criticado el "nuevo palo" que supondría el concurso de subvenciones. "Si esta decisión sale adelante y, de nuevo, se perjudica al Puerto, entendemos que el Ejecutivo de España no respeta a esta provincia", ha agregado.

Sandra García ha destacado el esfuerzo del Gobierno andaluz para incentivar el desarrollo industrial de la dársena motrileña, "muy importante" para el desarrollo de toda la Costa y para la provincia, por lo que ha apelado a la "cordura" para que el Gobierno se replantee la decisión y garantice la igualdad de condiciones entre los tres puertos.

Precisamente la compañía de transporte marítimo de pasajeros y mercancías ARMAS ha recibido este año una bandera de Andalucía por su compromiso con hacer de Motril su puerto base en el Mediterráneo, conectando Motril con Melilla, Nádor y Alhucemas desde junio de 2011.

La respuesta

El subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, ha reiterado este miércoles el compromiso del Gobierno de España con el Puerto de Motril, una infraestructura en la que durante la pasada legislatura se realizó una inversión global de más de 20 millones de euros. Esta cifra, según ha señalado Fuentes "demuestra la importancia que desde el Ministerio de Fomento se da a la dársena motrileña como elemento clave de fomento de la competitividad de toda la comarca". Por esta razón, el subdelegado del Gobierno ha manifestado "no comprender" la postura crítica de la Junta de Andalucía que, a través de su delegada del Gobierno en la provincia, "ha vuelto a sembrar la polémica afirmando que desde el Gobierno se coarta el desarrollo del Puerto de Motril".

El subdelegado del Gobierno ha asegurado que la licitación de un nuevo contrato para asegurar la conectividad marítima de Melilla con la península que cubrirá las dos líneas declaradas de interés público Málaga-Melilla y Almería-Melilla, "no supondrá menoscabo alguno para el Puerto de Motril al igual que no se produjo ningún daño en 2015 cuando se adjudicó el anterior contrato. Si la línea que une Motril con Melilla es sostenible ahora lo seguirá siendo en el futuro". Por esta razón, Fuentes ha pedido a la Junta de Andalucía que "actúe con lealtad institucional y no vaya sembrando confrontaciones".

Fuentes ha recordado que el Puerto de Motril "ha sido y sigue siendo una prioridad para el Gobierno de España y ello lo demuestra el hecho de que en los últimos dos meses he mantenido hasta tres reuniones con el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril para tratar diversos asuntos que afectan a la infraestructura portuaria". El subdelegado también ha señalado que desde la propia Subdelegación se ha apostado siempre por esta infraestructura y se ha trabajado con intensidad para que Motril se incluyera en la Operación Paso del Estrecho (OPE) y se dotara de personal suficiente para hacerla competitiva en el transporte de mercancías y pasajeros.

