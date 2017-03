"Tenemos que seguir trabajando como leones"

No ha escapado nada mal el Guadalcacín en estas últimas semanas de competición. Se enfrentaba a tres de los cuatro equipos que se encuentran en zona de promoción y ha sacado cuatro puntos de nueve posibles. Perdió ante el Betis B en Sevilla, pero ganó al Algeciras en casa y sumó un valioso empate ante el Écija, uno de los mejores equipos de la categoría.

El equipo pedáneo está dispuesto a volver a dar la sorpresa una temporada más. Tiene mérito lo logrado en los últimos años y se resisten a abandonar la Tercera división sin al menos, oponer resistencia. Pero para lograr el objetivo, “tenemos que trabajar como leones, desde el minuto 1 al 90, sin dar un balón por perdido. Nosotros vamos a una guerra en la que nuestro rival va con ametralladoras y nosotros vamos con un cuchillo. Los demás tienen jugadores con experiencia y con grandes presupuestos y la diferencia es grande, tenemos que nivelar a base de ilusión y esfuerzo. El equipo está creciendo por semana”.

Para el veterano capitán, “a lo mejor nos falta más calidad que a otros equipos, pero en trabajo, sacrificio y en ilusión no hay quien nos gane. Seguimos las pautas que nos marca el entrenador, entendemos su forma de ver el fútbol y lo tratamos de plasmar en el campo”.

Sobre su estancia en el equipo pedáneo Diego se muestra “feliz, mientras tenga fuerzas y no estorbe, ni perjudique al Guadalcacín, trataré de seguir jugando. Cuando vea que no estoy a la altura del club o la categoría pues me apartaré”.

