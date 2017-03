Estilo hippie chic para mujeres que disfrutan de la vida

Entre El Rompido y Valladolid, con muchos otros destinos de por medio, Susana Yenes se ha convertido en una fuente de inspiración para muchas mujeres que han encontrado en ella su reflejo, en un estilo juvenil y alegre "y apto para todas las tallas". Reconoce Susana que, quizás, ha sido precisamente el secreto de su éxito "empecé a subir prendas a las redes sociales, y me pedían que me las pusiera yo, una mujer normal, que no tiene 20 años precisamente".

A través de su página de Facebook, esta mujer abogada de profesión, no sólo da conocer sus creaciones, sino que asesora y crea estilismos: "por ejemplo, bodas ibicencas en las que he vestido a la novia y a invitadas, intentando que no coincidieran, he creado coronitas... Lo que me pidan".

FB Susana Yenes

Dice que le inspira la luz de Andalucía y se confiesa enamorada de Sevilla, reconoce que otro de sus secretos es que todas las fotos que publica en sus redes sociales son naturales. Se las hace su pareja, Arturo Pareja Obregón "con un IPhone, y es capaz de sacarme siempre bien, quizás porque es artista y lo plasma también de esta forma".

Esta tarde Susana Yenes va a mostrar sus propuestas en VIII Edición de la Pasarela New Models, en la que participan más de 30 diseñadores y firmas con proyección nacional e internacional de España, Marruecos y Senegal, hasta el 10 de marzo.

El encuentro, organizado por la Agencia y Escuela de Modelos MMExpression, Acemmfa (Asociación de Comerciantes, Empresarios de Moda y Moda Flamenca) y Efímera, se celebrará en la sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Pabellón Hassan II (antiguo Pabellón de Marruecos en la Exposición Universal de Sevilla de 1992, Isla de la Cartuja).

Los interesados en asistir a los desfiles tendrán que reservar entradas en el portal Evenbrite. Deberán seleccionar el evento (VIII Pasarela New Models) y escoger fecha, hora y diseñador o firma.

