La huelga de la estiba ya ha costado 35 millones antes de producirse

El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros ha estimado en 35 millones de euros el coste que el anuncio de la huelga en la estiba ha tenido para el Puerto de Vigo y las empresas que aquí operan y que han tenido que buscar otras vías alternativas para introducir o exportar sus mercancías. Por eso, consideran que es una buena noticia la retirada del Real Decreto y esperan que la negociación entre patronal y trabajadores pueda abrir las puertas a nuevos acuerdos.

Cebreiros recordó que en todo momento se posicionó a favor de la competitividad entre las terminales portuarias, pero también ha abogado por "el diálogo como única forma de llegar a un acuerdo, no con reales decretos". Reconoce, no obstante, la necesidad de adaptar la normativa española a la comunitaria, aunque considera que no era el mejor momento para imponerlo, justo cuando patronal y sindicatos estaban empezando a negociar.

