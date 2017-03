CIG saldrá a al calle el 10 de marzo por la dignidad de los trabajadores

El sindicato CIG saldrá de nuevo a la calle el próximo viernes, día 10 de marzo en Vigo, Ferrol, Lugo, Ourense, Vilagarcía, Pontevedra, Santiago y Cee con motivo del Día da Clase Obreira Galega bajo el lema “2017, un ano de loita. Recuperemos os nosos dereitos”, una manifestación en la que la central nacionalista pedirá de nuevo la retirada de la reforma laboral que ha supuesto aseguran, la pérdida de derechos y salarios de la clase trabajadora, mientras que las grandes multinacionales aumentan sus beneficios. Una situación que, no se produce en el resto de países de la Unión Europea.

Durante la presentación de la movilización viguesa, el secretario comarcal del sindicato en Vigo, Alberte Gonçalves, explicó que la manifestación saldrá de la Dobrada a las 20.00 horas y terminará en la farola de Urzaiz. Gonçalves quiso hacer un llamamiento a los trabajadores de la comarca para participar en una protesta que tiene como objetivo “frear a ofensiva do capital e dos Gobernos do PP para precarizar as nosas condicións laborais”.

El responsable sindical recordó que “a loita é o único camiño” para recuperar los derechos que “nos foron roubados coa escusa da crise económica” y aseguró que sobran los motivos para salir a la calle una vez más: desempleo, empobrecimiento, desertización industrial, etc. “Temos que esixir unha mudanza radical destas políticas criminais que provocan desafiuzamentos, pobreza e suicidios”, indicó.

Además, Gonçalves alertó de que en la comarca se atraviersa por una “situación límite”, con más de 80.000 personas en un desempleo que va camino de hacerse “crónico”.

HORARIOS DE LAS MOVILIZACIONES -Vigo: manifestación desde el cruce de la Doblada a las 20.00 horas. -Ferrol: ofrenda floral en el monumento 10 de Marzo a las 12.00 horas y manifestación desde el local de la CIG (Avenida de Esteiro) a las 20.00 horas. -Lugo: manifestación desde el local de la CIG (Ronda da Muralla) a las 20.00 horas. -Ourense: manifestación desde la Subdelegación del Goberno a las 19.30h hasta la Plaza Mayor. -Vilagarcía: concentración en la Praza de Galiza a las 20.00 horas. -Pontevedra: concentración en la Praza da Peregrina a las 20.00 horas. -Santiago: manifestación desde la Praza Roxa a las 20.00 horas. -A Coruña: manifestación desde la fábrica de Brens (Cee) a las 19.30h hasta la Praza do Concello.

