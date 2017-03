El Jerez Industrial ante su primera final de la liga

Quedan ocho jornadas para concluir la liga en la Primera Andaluza, y con poco margen de error, el Jerez Industrial afronta todos los partidos como auténticas finales. La primera de ellas será ante el Chiclana Industrial, el domingo a las doce del mediodía en el campo de La Juventud.

David Piñero, el máximo goleador del equipo, mantiene que ante el colíder de la liga “afrontamos una de las ocho finales que nos quedan, tal vez la más importante porque es ante un rival directo”. El ariete blanquiazul apela a la afición para sacar el partido adelante, “los necesitamos como otras tantas veces, pero no sólo a los que vienen cuando las cosas van bien, a todos, porque unidos podemos lograr el objetivo”.

Álex Rodríguez, por su parte, es uno de los fijos en centro de la defensa del Jerez Industrial. Mendoza avala su trabajo con la recompensa de partidos y el ex xerecista se lo agradece: “confía mucho en mi y yo estoy muy contento de jugarlo todo”. Sobre el partido del domingo, el defensa coincide con su compañero de equipo y recuerda que “disputamos una de las ocho finales que nos quedan de aquí a la conclusión de la liga, no podemos fallar. Llegamos a este partido muy motivados, sabiendo que estamos rindiendo a mejor nivel cuando nos medimos a equipos de arriba, hay que darlo todo y el apoyo de la afición es un plus para nosotros”

Dani Castro, por último, espera también un buen ambiente en La Juventud. Sabe que el partido es muy importante, “una final para nosotros”. El mediocentro reconoce que lleguen reforzados tras la victoria en un campo “difícil” como el del Tesorillo, “un campo muy pequeño, con gente con experiencia, conseguimos una victoria muy sufrida y al final nos trajimos los tres puntos para Jerez”.

Comentarios