Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, los perros dicen guau, los gatos dicen miau, y nosotros decimos…VAYA EL AUTOCAR!! Y es que manda cuyons y vaginas esta piarita de lacios, solo más border liners que retrógrados, mamarrachas de tan mala leche que no es que se enorgullezcan de hacer daño gratuito sino que han entrado ya en la indecencia moral de hacer el daño pagando. Que si ya es rastrero lo de conseguir amor por dinero imagínate donde te deja eso de que lo que te den por dinero sea, del tamaño de un autobús, tu papelina de odio. Una especie de puterillos del mal, de antiactivistas activos, de enemigos del progreso, de pamplinas con maldad, batallón de gilibrones, manada de cabropoyas, proxenetas de la “mu mala jidea”, hermanos del “cable caío”, o por no llamarlos hijos de la grandísima hija de ruta, de autocar por supuesto, se me ocurre quizás empezar a llamarles sencillamente “RETRÓMALOS-MALÍSIMOS”…y es que os pido disculpas porque esta actitud es tan antinatura e inhumana que hasta podemos decir que Nos faltan las palabras. Que al que hace el mal por su bien le llamamos egoísta, si es queriendo insensible y si es sin querer inconsciente, pero no tiene nombre está actitud consciente, envenenada y dolosa de movilizarte por algo que a ti simplemente no te afecta, pero que hay a quien le cambia la vida y tú RETRÓMALO-MALÍSIMO decides mientras acaricias un gato y echas de menos alguna turbia vida anterior como esclavista o pajillero de inquisidores, dedicar la tuya triste de ahora, en pleno siglo XXI, sin necesidad y por placer a negarle a otros su felicidad y sus derechos.Que eso es de ser tan mamón que no tenía ni nombre. Que esto no es un calentón, que esto se hace consciente, y se piensa el mensajito, y se pide presupuesto, se encarga la pegatina y se brinda con los colegas por tan brillante iniciativa, esperando el revuelo que se va a formar con tan rentable campaña RETRÓMALA-MALÍSIMA…y miserable, y deleznable, y de mu mala sangre…qué es como son estos bichos..que no han caído en que el detalle bonito es que el autobús de la vergüenza solo debería ir marcha atrás, y no que como todo en esta vida todo avanza hacía adelante. Intolerante no hay otro camino, se llama civilización y se hace camino al andar.

Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva y una sociedad avanzada, formada, informada, civilizada y sana debería saber y de hecho sabe que la identidad sexual no reside en los genitales si no en el cerebro, por eso nos faltarían autobuses para gritar que también hay niñas con dos cojones y niños que lo son porque les sale del coño, porque siempre lo han sido y porque saben que esto del autobús de la vergüenza no es más que una anécdota tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que deberías afectarles nada y que sólo nos ayuda a ilustrar que hay personas buenas, que son la mayoría, personas malas que son la minoría y estos RETRómalos-malísimos que son tan insignificantes que para nombrarlos no teníamos ni palabra.

Fdo: Un niño con pene no muy grande, pero muy bonito, que da todo su apoyo y cariño a los niños con vulva, las niñas con pene, y que le pide perdón al Selu por usar su estribillo para hablar de estos Retrómalos-malísimos…a los que prefiero llamar Puterillos del mal porque digo Hazte oír y se me queda el nombre aquí.

