Cuando Shalimov no encontró a Smolov

El Celta puede decir que ha tenido mala suerte con los sorteos de la Europa League, pero ha tenido bastante justo después de su celebración. Le tocó medirse al equipo más en forma de la competición que era el Shakhtar; el más temido junto al Tottenham de Pochettino. Esa fue la mala suerte. La buena suerte pasó por la lesión de su mejor jugador, de su estrella, el argentino Facundo Ferreyra. Un delantero absolutamente determinante, un goleador, un jugador que se convierte en una pesadilla para las defensas rivales. El fichaje de Gustavo Blanco Leschuck no hizo olvidar al “Facu”. Ahora el Celta se mide al Krasnodar; otro viaje muy largo, un rival muy fuerte en su casa y revelación al eliminar al Fenerbahce. El pasado domingo, el Krasnodar estaba realizando un buen partido contra el líder de la liga rusa, el Spartak. Pero llegó ese tirón que, al final, se convirtió en desgarro muscular de Fedor Smolov. Se pierde la ida y vamos a ver si puede llegar para el prematuro partido de la próxima semana en el Krasnodar Arena. Me comentaba Karpin que es su mejor jugador con muchísima diferencia. El crack, el que define los partidos. Su explosión ha sido bastante tardía porque, a sus 27 años, no ha tenido demasiadas experiencias internacionales. Es más, del Dinamo de Moscú llegó libre en 2015 porque, después de varias cesiones, el jugador no acababa de romper. Como algunos jugadores jóvenes rusos, tuvo una muy corta en el Feyenoord que no fraguó. Ahora, a una edad avanzada, lo quiso Monchi para su Sevilla y, este invierno, lo quería el Dortmund que estuvo a punto de pagar 10 kilos por él. Delantero centro con un gran desmarque, remate con las dos piernas, intuitivo y muy hábil para buscar la espalda de los defensas, pasea con velocidad y habilidad su 1,87. Su técnica también le permite alguna vez caerse a las bandas para intentar hacer daño desde ahí.

Shalimov pierde a su MVP; a su Messi diría Karpin. Y es que sus datos son muy a tener en cuenta y, si no llega al partido de vuelta, es una buena noticia para la defensa del Celta y para sus aspiraciones de pasar. El delantero internacional ruso lleva 18 goles en lo que va de temporada. Un grandísimo porcentaje con sus 11 goles en 13 partidos de Premier Liga rusa. También se ha convertido en un jugador decisivo en la Europa League con sus 4 goles en 6 partidos, a los que hay que añadir otros 2 en dos partidos de la previa de la UEL. Le marcó en casa al Partizán (previa), Niza y Salzburgo; a domicilio al Birkirkara, Niza y el gol decisivo contra el Fenerbahce en la anterior ronda. Su estadística no es mayor porque se perdió, por lesión, los dos partidos contra el Schalke 04 y faltó en dos partidos más de la previa. Sus problemas con las lesiones también le han llevado a perderse 5 partidos de la Premier rusa. Estamos ante la estrella del Krasnodar. En Vigo no estará Fedor Smolov. Ojalá lo echen tanto de menos como al Facu Ferreyra el Shakhtar.

