Cuando no me ves

El otro día, en la previa del partido contra el Barcelona, repetían una y otra vez el famoso gol de Larrivey que rompía, en 2014, una sequía de 73 años sin ganar a los culés en la Ciudad Condal. El taconazo de Nolito es una genialidad; la definición de Larrivey, fantástica. Pero todo parte de un balón colgado de Sergio Álvarez y la peinada por anticipación en tres cuartos del Tucu Hernández, que le gana por alto a Busquets y prolonga el balón hacia la frontal. Así es el de Tucumán, Míster Intangibles. Parece que no está pero su incidencia en el juego es importantísima; en ataque y en defensa. Es el jugador que, con su marca al hombre, le hizo el mayor borrón de Tony Kroos en su primer año. Es el del golazo del Calderón con la espuela en un balón colgado de 60 metros, o el del gol para O´Higgins que le dio el primer y único título de Liga. Un jugador que no hace ruido, que no saca pecho e, incluso en sus peores momentos, nadie valoraba esa estadística tan estudiada en la NBA y muy poco valorada en el fútbol: el que más faltas recibe, el que más faltas hace, el que más duelos aéreos gana y el que más balones despeja en el balón parado rival. Cuando vivíamos en plena época de inadaptación y de silbidos al internacional chileno, Berizzo dejaba caer que acabaría por convertirse en una pieza clave de su sistema.

Y en este tramo decisivo, entre rotaciones, descansos, molestias y lesiones, el Tucu ha tenido que descansar y no jugar en varios partidos. Y su ausencia se notó. En Gijón con la salida de Aspas y el Tucu todo cambio; contra el Espanyol, a medida que el partido avanzó, se le echó mucho de menos en lo físico y en el control del tempo de partido. Contra el Barcelona, con Radoja castigado en la rótula y Wass reconvertido, aquello fue un paraíso terrenal para el físico de Rafinha, Rakitic y Busquets. Ahí fue donde el Celta perdió todo. Y ahora tocará de nuevo jugar contra el Krasnodar sin el Tucu. Incluso cuando se hace el balance de daños de las bajas, tampoco se tiene muy en cuenta. Porque, al igual que la canción de Love of Lesbian, Cuando no me ves, al Tucu se le valora cuando no se le ve; cuando no está. Esa es su gran virtud y su principal cualidad. Igual es que no es capaz de venderse o que no le gusta hacerlo. Un doble campeón de Copa América que equilibra el centro del campo del Celta. Nunca se hizo tanto con tan poco eco. Solo cuando no me ves si no me ves, encuentro el valor de mirarte. Ya estamos pendientes de cuando volverá a jugar. O no.

